Çin Orta Doğu'da artan gerilimden endişeli

Çin medyası, yönetimin İsrail ile HAMAS arasındaki çatışmaların artmasından ve bölgesel savaşa dönmesinden dolayı endişe duyduğunu yazdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Çin Orta Doğu'da artan gerilimden endişeli

Editör: Erhan Songür

Çin medyasında yer alan haberlere göre, Çin'in Ortadoğu özel elçisi, Gazze'deki durumun "son derece tehlikeli" olduğunu ve "endişe verici" bir görünümle birlikte geniş çaplı bir kara saldırısı olasılığının arttığını bildirdi.

Çin’in Ortadoğu Özel Elçisi Zhai Jun, Çin'in, insani krizin hafifletilmesine yardımcı olmak için Birleşmiş Milletler ve ikili kanallar aracılığıyla Filistinlilere acil insani yardım sağladığını ve sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Çin devlet televizyonu, Zhai'nin ayrıca Çin'in iki devletli çözümü teşvik etmenin yanı sıra diyaloğu teşvik etmek, ateşkes sağlamak ve barışı yeniden tesis etmek için "elverişli olan her şeyi" yapmaya hazır olduğunu söylediğini bildirdi.

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