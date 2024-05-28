Çin, Orta Doğu’daki güç savaşının neresinde?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çin, Orta Doğu’daki güç savaşının neresinde?

Orta Doğu’da yıllardır süren güç savaşında Çin’in rolü son dönemin tartışma konularından biri oldu. Çin’in önümüzdeki süreçte atacağı adımları herkes merak ediyor.

Orta Doğu’da yıllardır bitmeyen gerilim, İsrail’in Gazze’ye saldırıları ve İran ile yaşanan çatışmalar sonrası bir kez daha yükseliyor. Bölgede özellikle İsrail, İran, ABD ve Suudi Arabistan ekseninde süren güç çatışmasında bir ülkenin durumu dikkat çekiyor.

ABD’de ile özellikle ekonomik alanda çekişen ve Pasifik’te bu çekişmeyi askeri alana da taşıyan Çin’in Orta Doğu’daki güç savaşının neresinde olduğu merak ediliyor.

ABD’nin Orta Doğu’da özellikle İsrail’in tarafını tutarak bölgedeki güvenlik sorunlarına müdahil olmasının aksine Çin, bu konuda oldukça gönülsüz duruyor. İsrail’in İran’a yönelik misillemesini Pekin yönetiminin “İsrail’in meşru savunması” olarak görmesi Arap ülkelerinin gözünde Çin’i negatif bir tarafta tutuyor.

Uzmanlar, Çin’in Orta Doğu’da doğrudan bir müdahaleden kaçınmaya çalıştığının altını çiziyor. ABD’nin Körfez Bölgesi’ndeki üsleri göz önüne alındığında Çin’in bölgedeki çıkarlarını korumak için nasıl bir güvenlik mimarisi inşa edeceği merakla bekleniyor.

Dış politika analistleri, Çin’in Orta Doğu’daki tüm güçleri aynı perspektifte görmesinin ileride bir sorun oluşturabileceğini belirtiyor.

Öte yandan Çin’in Pasifik’te ABD’ye karşı yürüttüğü askeri mücadele de göz önüne alındığında Orta Doğu’daki gelişmelere fazla odaklanamadığı da belirtiliyor. Uzmanlar Çin’in küresel bir aktör olma yolunda Orta Doğu’daki adımlarının oldukça önemli olduğuna ve önümüzdeki süreçte atılacak adımların son derece kritik olduğunun altını çiziyor.

İlgili Haberler
İsrail - Filistin Savaşı'nda derin devlet sahaya indi. Ortadoğu'da korkutan gelişme
Orta Doğu'dan ABD banliyölerine yolculuk. Bir göç hikayesi
Flaş.. Flaş... ABD üssüne füze saldırısı. Ortadoğu'da sular durulmuyor
Son Haberler
Türk korkusu Yunanistan’ın Devrelerini Yaktı Gündem
Türk korkusu Yunanistan’ın Devrelerini Yaktı
Üç ilde IŞİD'e dev operasyon Yerel Haberler
Üç ilde IŞİD'e dev operasyon
Hande Baladın'la Ebrar Karakurt'un görüntüleri olay oldu. Yok artık Spor
Hande Baladın'la Ebrar Karakurt'un görüntüleri olay oldu. Yok artık
Fırtına’da hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye çıktı Dünya
Fırtına’da hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye çıktı
Lüks parfümlerin gerçek yüzü. Korkunç gerçek ortaya çıktı Dünya
Lüks parfümlerin gerçek yüzü. Korkunç gerçek ortaya çıktı
Fatih Erbakan ölümden döndü. 150 km hızla gidiyordu Gündem
Fatih Erbakan ölümden döndü. 150 km hızla gidiyordu
Bahçeli’den normalleşme çıkışı! İmamoğlu’nu hedef aldı Gündem
Bahçeli’den normalleşme çıkışı! İmamoğlu’nu hedef aldı