Çin Tayvan’ın etrafını sardı

Çin, Tayvan’ın etrafını saran bir tatbikat başlattı. İki gün sürecek askeri tatbikat, Tayvan’ın yeni bir devlet başkanı seçmesi sonrası düzenlendi. Çin, tatbikatta Tayvan’ın etrafını sararken yeni devlet başkanı seçilmesini “cezalandırmak” amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Çin devlet medyası, Halkın Kurtuluş Ordusu'nun savaş jetlerinin gerçek füzelerle deneme atışları yaptığını; donanma ve roket kuvvetlerinin de tatbikatlara katıldığını bildirdi.

Komutanlık Sözcüsü Li Şi, tatbikatın "Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik eylemlere karşı cezalandırma ve dış güçlerin müdahalesine karşı uyarı olduğunu" ifade etti.

Komutanlığın açıklamasında, "Müşterek Kılıç-2024A" adı verilen, iki gün sürecek tatbikata, kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığı, "müşterek deniz-hava muharebe hazırlık devriyesi, müşterek muharebe alanı ele geçirme ve kontrol ile kilit hedeflere müşterek atış talimleri yapılacağı" kaydedildi.

Tatbikatta, "devriye araçlarının Tayvan Adası çevresindeki alanlara odaklanacağı, ada zinciri içinde ve dışında müşterek harekatlarla birliklerin gerçek muharebe kabiliyetlerinin test edileceği" aktarıldı.

Tayvan Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, Çin ordusunun tatbikat duyurusunu kınarken "Biz çatışma arayışında değiliz ama çatışmadan kaçacak da değiliz. Ulusal güvenliğimizi koruyacağımıza güvenimiz tam." ifadesine yer verildi.