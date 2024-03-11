Çin TÜFE’de canlanma geçici, faiz indirimi yakın

Çin’de enflasyon dört aylık düşüş sonrasında yıllık bazda ilk kez artış gösterse de Çin Merkez Bankası’nın politikayı gevşetmesi beklentileri güçlü kalmayı sürdürüyor.

Cumartesi günü açıklanan veriler kapsamında Çin’de TÜFE şubat ayında yüzde 0,7 yıllık artış kaydederek yüzde 0,3’lük medyan ekonomist beklentisini aştı.

Tatil sezonu kaynaklı gıda ve seyahat fiyat artışlarının geçmişte kaldığını dile getiren David Qu, deflasyonist baskıların sürdüğünü vurgulayarak üretici fiyatlarındaki düşüşün 17. aya taşındığına dikkat çekti.