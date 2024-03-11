Otomobil üretiminde artış

Kaynak: Bloomberght
Otomobil üretiminde artış
Otomotiv Sanayii Derneği yılın ilk iki ayına ait verilerini yayımladı. Otomotivde traktör dışında toplam üretim, yılın ilk iki aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 241 bin 861 adet olarak kaydedildi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024’ün ilk iki ayına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini yayımladı.
Yayımlanan göre, yılın ilk iki aylık döneminde traktör dışında toplam otomotiv üretimi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 241 bin 861 adede çıktı. Otomobil üretimi ise yüzde 12'lik artışla 151 bin 14 adet oldu.
Traktör üretimiyle beraber toplam üretim ise 250 bin 886 adedi gördü. Yılın ilk iki ayında ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2, ağır ticari araç grubunda ise üretim yüzde 27 yükselirken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 1 geriledi.
İHRACAT YÜZDE 9 ARTIŞLA 6 MİLYAR DOLAR OLDU
Yılın ilk iki ayında otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla adet bazında yüzde 4 artarak 164 bin 560 adet olarak gerçekleşti.
İlgili dönemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 3, ticari araç ihracatı da yüzde 6 artış gösterdi. Traktör ihracatı ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 8 gerileyerek 3 bin 147 adet olarak gerçekleşti.

İlgili Haberler
Japonya'da 17 yıl sonra faiz artışı için sesler yükseliyor
Japonya'da 17 yıl sonra faiz artışı için sesler yükseliyor
Çin TÜFE’de canlanma geçici, faiz indirimi yakın
Çin TÜFE’de canlanma geçici, faiz indirimi yakın
Malatya’da Ramazan hareketliliği
Malatya’da Ramazan hareketliliği
Son Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 81,69 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 81,69 dolar
Altın fiyatları için kritik ''ters köşe'' uyarısı Ekonomi
Altın fiyatları için kritik ''ters köşe'' uyarısı
Saman balyalarının altında kalarak can verdi Gündem
Saman balyalarının altında kalarak can verdi
Bitcoin rekor kırdı Ekonomi
Bitcoin rekor kırdı
Din seçime nasıl alet edilir?! Yazarlar
Din seçime nasıl alet edilir?!
Naci Görür uyardı: Türkiye denize ilerliyor Gündem
Naci Görür uyardı: Türkiye denize ilerliyor
Elinde bu paralardan olan yandı artık resmen geçersiz Ekonomi
Elinde bu paralardan olan yandı artık resmen geçersiz