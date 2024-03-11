Otomobil üretiminde artış

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024’ün ilk iki ayına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini yayımladı.

Yayımlanan göre, yılın ilk iki aylık döneminde traktör dışında toplam otomotiv üretimi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 241 bin 861 adede çıktı. Otomobil üretimi ise yüzde 12'lik artışla 151 bin 14 adet oldu.

Traktör üretimiyle beraber toplam üretim ise 250 bin 886 adedi gördü. Yılın ilk iki ayında ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2, ağır ticari araç grubunda ise üretim yüzde 27 yükselirken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 1 geriledi.

İHRACAT YÜZDE 9 ARTIŞLA 6 MİLYAR DOLAR OLDU

Yılın ilk iki ayında otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla adet bazında yüzde 4 artarak 164 bin 560 adet olarak gerçekleşti.

İlgili dönemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 3, ticari araç ihracatı da yüzde 6 artış gösterdi. Traktör ihracatı ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 8 gerileyerek 3 bin 147 adet olarak gerçekleşti.