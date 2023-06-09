Cinayet zanlısı 39 yıl sonra yakalandı

Editör: Özge Ceren Çimen

Yetkililer Perşembe günü yaptığı açıklamada, 1984'te Floridalı bir kadının öldürülmesiyle ilgili olarak aranan bir adamın yaklaşık kırk yıl sonra Kaliforniya'da tutuklandığını söyledi.

1984 yılından beri firari olan zanlı, Tampa’nın güneyinde bulunan Brendenton’da 33 yaşındaki bir kişinin boğularak öldürülmesiyle ilgili aranıyordu.

Öldürülen şahsın cesedi, o yılın 6 Haziran'ında kaybolduktan üç gün sonra sulu bir hendekte bulundu. Verilen bilgiye göre, boğularak öldürülen şahsın vücudunda zanlının parmak izinin olduğu ve bu sebeple cinayetle ilişkilendirildiği açıklandı.

Zanlının bugün San Diego İlçesindeki mahkemeye çıkması planlandı.