Kadın cinayetleri raporu açıklandı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Ülkemizde dur durak bilmeyen kadın cinayetlerine yönelik araştırma yapan TKDF(Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu), sadece Mayıs ayında 40 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hayatını kaybeden kadınların 34’ünün resmi olarak cinayete kurban gittiği belirtilirken, 6 kadının da şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği açıklandı.

Hayatını kaybeden kadınların 17’sinin evli, 9’unun da bekar olduğu kaydedildi. Geriye kalan 12 kadının ise medeni hali bilinmiyor.

TKDF’nin raporuna göre öldürülen kadınların yaş ortalaması ise 39,38. Cinayete kurban giden kadınların en büyüğünün 70 yaşında olduğu, en küçüğünün de 18 yaşında olduğu kayıtlara yansıdı.

CİNAYETİ İŞLEYENLER KİM

TKDF, yaptığı araştırmada kadınların kim tarafından katledildiğini de açıkladı.

Buna göre öldürülen kadınların:

5’i tanıdığı erkek tarafından

6’sı aile içi cinayet

10’u evli olduğu erkek tarafından

2’si reddettiği erkek tarafından

4’ü birlikte yaşadığı erkek tarafından

7’si boşanma veya ayrılma aşamasındayken katledildi.

6 kadının ölümü ise şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK SİLAH KULLANILDI

Rapora göre kadınların katledilmesinde en çok kullanılan cinayet aleti ise ateşli silahlar oldu.

Araştırmada ortaya çıkan sonuçlara göre 21 kadın ateşli silah kullanılarak katledildi.

EN ÇOK CİNAYET İSTANBUL’DA

Cinayetlerin yaşandığı iller de araştırma sonuçlarına yansıdı.

Buna göre işlenen cinayetlerin:

9’u İstanbul

5’i Adana

5’i Antalya

3’ü İzmir

2’si Aydın

2’si Ankara

2’si Diyarbakır

olmak üzere Sakarya, Muğla, Kırşehir, Gaziantep, Denizli, Aksaray, Kocaeli, Malatya, Adıyaman ve Zonguldak illerinde 1’er cinayet yaşandı.