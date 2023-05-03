Çin'de 5,2 büyüklüğünde deprem: 10 kişi yaralandı

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Çin'de 5,2 büyüklüğünde deprem: 10 kişi yaralandı

Çin Deprem Ağları Merkezine (CENC) göre, dün gece merkez üssü Baoşan ilinin Longyang ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Baoşan yerel hükümetinden yapılan açıklamada, depremin merkez üssü yakınındaki 2 bin 800 hanenin hasar gördüğü, 10 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Depremde elektrik, su ve iletişim şebekelerinin de zarar gördüğü ancak arızaların giderildiği, evleri hasar gören vatandaşların ise düşük riskli bölgelere gönderildiği kaydedildi.

Yünnan'daki depremin ardından komşu Siçuan eyaletinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken henüz can kaybı veya maddi hasar tespit edilmedi. (AA)

Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Son Haberler
Türk Telekom EuroCup finalini kaybetti Spor
Türk Telekom EuroCup finalini kaybetti
Sedat Peker'den ‘Uğur Dündar’ ve ‘Aslan Avı’ paylaşımı. Haftalar sonra sessizliğini bozdu Güncel
Sedat Peker'den ‘Uğur Dündar’ ve ‘Aslan Avı’ paylaşımı. Haftalar sonra sessizliğini bozdu
Sahi nerede bu Altay Tankı? Yazarlar
Sahi nerede bu Altay Tankı?
Şirk günahı işledin tövbe et Erdoğan… Yazarlar
Şirk günahı işledin tövbe et Erdoğan…
Hıdrellez ritüeli Yazarlar
Hıdrellez ritüeli
IŞİD'in Dera'sı, devletin darbesi!!! Yazarlar
IŞİD'in Dera'sı, devletin darbesi!!!
KKTC'de gurur gaflet, ihanet! Yazarlar
KKTC'de gurur gaflet, ihanet!