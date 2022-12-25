25 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çin'de artık günlük vaka sayısı açıklanmayacak

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede günlük koronavirüs vaka sayılarının açıklanmamasını kararlaştırdı. Söz konusu adım, resmi verilerin gerçek tabloyu yansıtmadığı eleştirilerinin ardından geldi.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 17:32
Takip Et

Çin'de artık günlük vaka sayısı açıklanmayacak

Çin'de artık günlük vaka sayısı açıklanmayacak
+
Aa
-

Çin'de koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısında artış, cenaze yakım işlemlerinin yapıldığı krematoryumlarda da olağan dışı yoğunluk gözlemlendi.

Ancak koronavirüs vakalarına ilişkin açıklanan resmi veriler oldukça düşük kaldı.

Son günlerde resmi verilerin gerçek tabloyu yansıtmadığı eleştirilerinin ardından Pekin yönetimi yeni bir karar aldı; günlük salgın verilerini açıklamayı durdurdu.

Kararı, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu duyurdu.

Salgına ilişkin verileri artık Çin Salgın Hastalıkları Önleme Merkezi açıklayacak. Ancak verilerin ne sıklıkla paylaşılacağına yönelik bilgi verilmedi.

5 binden fazla kişi öldü

Çin'in resmi verilerine göre, salgının başından beri ülkede 5 bin 241 kişi koronavirüsten öldü.

Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz günlerde, Çin’deki salgın durumundan endişeli olduğu yönünde açıklama yapmıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
1
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
2
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
3
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
﻿Otobüslerde harem-selamlık dönemi. Halanızla ve teyzenizle seyahat etmeyi unutun
4
﻿Otobüslerde harem-selamlık dönemi. Halanızla ve teyzenizle seyahat etmeyi unutun
﻿Otobüslerde harem-selamlık dönemi. Halanızla ve teyzenizle seyahat etmeyi unutun
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
5
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
6
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
7
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿Başkente mevsimin ilk karı düştü
﻿Başkente mevsimin ilk karı düştü
﻿Başkente mevsimin ilk karı düştü
﻿Çin'de artık günlük vaka sayısı açıklanmayacak
﻿Çin'de artık günlük vaka sayısı açıklanmayacak
﻿Çin'de artık günlük vaka sayısı açıklanmayacak
﻿Pakistan'da el bombalı saldırı: 4 yaralı
﻿Pakistan'da el bombalı saldırı: 4 yaralı
﻿Pakistan'da el bombalı saldırı: 4 yaralı
﻿Kız alıp verme kavgası! Yaralılar var
﻿Kız alıp verme kavgası! Yaralılar var
﻿Kız alıp verme kavgası! Yaralılar var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.