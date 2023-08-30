Çin'de aşırı yağışlar etkili oldu: 4 ölü 48 kayıp

Çin'in Sichuan eyaletinde şiddetli yağmur 4 kişinin ölümüne, 48 kişinin kaybolmasına neden oldu.

Çin'de aşırı yağışlar etkili oldu: 4 ölü 48 kayıp

Editör: Ersoy Özdem

Yerel yetkililer yaptığı açıklamada, 21 Ağustos'ta Güneybatı Çin'in Sichuan eyaletinin Liangshan Yi özerk vilayetindeki Jinyang ilçesini vuran yağmur fırtınası sonrasında dört kişinin öldüğünü ve 48 kişinin de kaybolduğunu doğruladı.

Eyalet kamu güvenliği departmanı müdür yardımcısı Yuan Gang, düzenlediği basın toplantısında yağmur fırtınalarının bir otoyol inşaat sahasında ani su baskınlarını tetiklediğini söyledi.

Öte yandan bir inşaat şirketinin inşaat alanında meydana gelen ani baskın sebebiyle 4 kişinin öldüğü bildirilirken, konuyu bildirmemek ve kasıtlı olarak yanlış bilgi vermekle ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polis soruşturması, felaketin meydana geldiği sırada inşaat alanında 201 kişinin bulunduğunu, bunlardan 149'unun tehlikeden kurtulduğunu doğruladı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kayıp kişileri arama çalışmaları da devam ediyor.

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