Çin'de en çok satın alınan akıllı telefonlar belli oldu. Huawei'den beklenmeyen atak

2022 yılının ilk çeyreğinde Çin’de en çok satan akıllı telefon markaları listesine bakıldığında ilk sırada yüzde 20 pazar payı ile Honor’un olduğunu ve yıl sonuna doğru yeni iPhone modellerinin tanıtılmasıyla Apple’a alan kaybetse de bu istikrarını sürdürdüğü görülüyor.

APPLE İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Apple ise yüzde 18’lik pazar payı ile ikinci sırada yer alıyor. Aynı yıl içerisinde ikinci ve üçüncü çeyreklerde yüzde 13 ve yüzde 14’e kadar gerilese de sene sonuna doğru yüzde 22’ye kadar yükseldiğini görüyoruz. Tabii belirttiğimiz gibi bunda yeni iPhone’ların satışa çıkması da büyük etkiye sahip.