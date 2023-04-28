Çin'de en çok satın alınan akıllı telefonlar belli oldu. Huawei'den beklenmeyen atak

ABD ambargoları yüzünden pazar payını kaybeden Huawei'nin Çin'deki raporlarda en çok satın alınan modellerden olduğu belirtildi.

Çin'de en çok satın alınan akıllı telefonlar belli oldu. Huawei'den beklenmeyen atak

2022 yılının ilk çeyreğinde Çin’de en çok satan akıllı telefon markaları listesine bakıldığında ilk sırada yüzde 20 pazar payı ile Honor’un olduğunu ve yıl sonuna doğru yeni iPhone modellerinin tanıtılmasıyla Apple’a alan kaybetse de bu istikrarını sürdürdüğü görülüyor.

APPLE İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Apple ise yüzde 18’lik pazar payı ile ikinci sırada yer alıyor. Aynı yıl içerisinde ikinci ve üçüncü çeyreklerde yüzde 13 ve yüzde 14’e kadar gerilese de sene sonuna doğru yüzde 22’ye kadar yükseldiğini görüyoruz. Tabii belirttiğimiz gibi bunda yeni iPhone’ların satışa çıkması da büyük etkiye sahip.

65.png

Öne Çıkanlar
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Son Haberler
Saray'da tüm hesapları alt üst edecek anket. Seçim ilk turda bitebilir Güncel
Saray'da tüm hesapları alt üst edecek anket. Seçim ilk turda bitebilir
Otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 3 yalalı Güncel
Otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 3 yalalı
Microsoft Edge müthiş özelliği aldı. Yapay zekaya bir adım daha Teknoloji - Otomotiv
Microsoft Edge müthiş özelliği aldı. Yapay zekaya bir adım daha
Ardahan’da yıldırım 19 yaşındaki genci hayattan kopardı Güncel
Ardahan’da yıldırım 19 yaşındaki genci hayattan kopardı
SpaceX, 46 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi. O anlar anbean kaydedildi Teknoloji - Otomotiv
SpaceX, 46 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi. O anlar anbean kaydedildi
Windows 10'un sonu geldi. Desteği kesiliyor Teknoloji - Otomotiv
Windows 10'un sonu geldi. Desteği kesiliyor