Çin’de gaz tankeri patladı: 2 ölü

Çin’de sızıntı meydana gelen LPG tankerinde patlama yaşandı. Patlamada iki kişi hayatını kaybetti. Patlamanın nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

KAYNAK: İHA
Çin’de gaz tankeri patladı: 2 ölü

Çin’in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde park halindeki bir gaz tankerinde sızıntı yaşandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, dün yerel saatle 17.32'de şoför ve yardımcısının tankerin üzerinde çalıştığı sırada sızıntı yaşandığı, saniyeler sonra patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı görüldü.

PATLAMA MEYDANA GELDİ 2 KİŞİ ÖLDÜ

Feci olayda tanker şoförü ve yardımcısı olay yerinde hayatını kaybetti. Patlama sırasında civarda park halindeki başka bir araç da alev alırken, araçtaki 2 kişi ise yaralandı. Başka bir araçta ise patlamanın şiddetiyle hasar meydana geldi.

Bölgeye itfaiye ve acil durum ekipleri sevk edilirken, alevler 1 saat sonra söndürülebildi. Patlamanın nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

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