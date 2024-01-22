Çin'de toprak kayması. 47 kişi gömülü kaldı

Devlet medyasında yer alan haberlere göre, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında en az 47 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtildi.
Zhaotong şehrinde sıfırın altındaki sıcaklıklarda kurtarma çalışmaları sürerken, mahsur kalanların akıbetinin henüz belli olmadığı bildirildi.
People's Daily'nin haberine göre olaydan sonra 500'den fazla kişi bölgeden tahliye edildi.
Olay yerel saatle 05:51'de (21:51 GMT) meydana geldi. Yetkililer heyelanın nedenini araştırıyor.
Ocak 2013'te Zhaotong'un Zhenxiong ilçesinde meydana gelen heyelanda en az 18 kişi hayatını kaybetmişti.