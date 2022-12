Vakaların önüne geçilemiyor. Korona hastaları ölenlerin yanında tedavi ediliyor

Çin’de kışın gelmesiyle korona virüs vaka sayıları yükselmeyi sürdürüyor. Covid-19 virüsü çıktığı andan itibaren ‘Sıfır vaka’ politikasıyla ilerlemeye çalışan Çin, son zamanlarda bu çizginin dışına çıktığı vurgulandı. Sağlık çalışanlarının yoğun talebe yetişmek için mücadele ettiği başkent Pekin’de hastanelerin yoğun bakım servisleri, acil servisleri hatta morgları dolduğu bildirildi.

Çin’in Wuhan kentinde 2 yıl önce çıktığı düşünülen ve tüm dünyada yayılan Covid-19 virüsü, kışın gelmesiyle kötü bir hal aldığı ifade edildi. Artan korona virüs vakaları sonrası hastanelerin yoğun bakım servislerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Bazı hastanelerin yer kalmayan yoğun bakım ünitelerinde ve acil servislerinde, insanlar cansız bedenlerin yanında tedavi edildiği ve morglarında dolu olduğu öne sürüldü. Ayrıca İngiliz veri analiz şirketi Çin'de günde 5 binden fazla kişinin öldüğünün ileri sürmesi dikkat çekti.

ÇİN’DE GÜNDE 5 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Çin'de Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle can kayıplarına ilişkin endişeler büyüyor. Londra merkezli sağlık veri analiz şirketi Airfinity tarafından yapılan açıklamada, analizlerden elde edilen tahminlere göre Çin'de her gün 5 binden fazla kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, şirketin tahminlerinin geçtiğimiz hafta bin 800 vaka ve yalnızca 7 can kaybı bildiren resmi verilerle ciddi oranda çeliştiği ifade edildi.

Airfinity'e göre sıfır Covid-19 politikası nedeniyle Çin nüfusu virüse karşı doğal kazanılmış bağışıklığa sahip değil. Yapılan analizde, Çin'in aşılama oranlarının yeterli olmaması ve hibrit bağışıklığın bulunmaması nedeniyle sıfır vaka politikasını kaldırması durumunda ülkede 1.3-2.1 milyon kişi risk altında olabilir.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NE GÖRE ÇİN'DE HASTANELER DOLMAYA BAŞLADI

WHO’nun Acil Durum Direktörü Dr. Michael Ryan, Çinli yetkililerin vaka sayısını görece düşük açıklamasına rağmen yoğun bakım servislerinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Dr. Ryan, “Haftalardır, yüksek derecede bulaşıcı olan bu virüsü sadece kamu sağlığı önlemleri ve sosyal tedbirlerle tamamen durdurmanın çok zor olacağını söylüyoruz” dedi.

WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da haftalık basın toplantısında Çin’de yaşananlardan “çok kaygı duyduğunu” söyledi.

Ghebreyesus, Çin’den salgının boyutu, hastanelerdeki hasta kabul sayısı ve yoğun bakım gerektiren vakalara ilişkin ayrıntılı veriler yayımlanmasını istedi.

Dr. Ryan da toplantıda “çıkış stratejisinde yolun aşıdan geçtiğini” söyledi. Çin’in geliştirdiği aşının ağır vakalar ve ölümlere karşı mRNA aşılarına kıyasla daha az koruma sağladığı açıklanmıştı. Almanya dün Çin’e ilk kez BioNTech aşısı gönderdiğini açıklamıştı.