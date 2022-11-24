24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin, yeniden korona sınavıyla karşı karşıya: Vaka sayısı artıyor

Çin, yeniden korona sınavıyla karşı karşıya: Vaka sayısı artıyor

Çin, bir mevsim dönümüne daha artan Kovid-19 vakaları ve salgın kontrol tedbirleriyle giriyor. Korona salgınında ilk vakaların görüldüğü ülkede, günlük vaka sayısı "salgının başından bu yana en yüksek seviyeye" çıktı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 11:03
Takip Et

Çin, yeniden Kovid-19 sınavıyla karşı karşıya

Çin, yeniden korona sınavıyla karşı karşıya: Vaka sayısı artıyor
+
Aa
-

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 4 bin 10, göstermeyen 27 bin 646 vaka tespit edildi, bir kişi hayatını kaybetti.

Günlük vaka sayısı, ilk vakaların 2019 sonunda Vuhan'da görülmesinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Doğrulanan, yani hastalık belirtisi gösteren vaka sayısı, en son 2020'de salgının ilk aylarında ve bu yıl bahar aylarındaki salgın dalgasında 4 bine yaklaşmış ancak bu eşiği aşmamıştı. Toplam vaka sayısı ise ilk kez 30 bini geçti.

Çinli sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel toplama dahil etmiyor.

Sonbahar aylarında ülke genelinde vakaların arttığı son salgın dalgasında, Omicron'un bulaşıcılığı yüksek "BA.5.2" alt varyantının yayılmasının etkili olduğu tahmin ediliyor.

CINGCOU'DA 8 İLÇEDE "KISMİ" KARANTİNA

Hınan eyaletinin merkezi Cıngcou'da vakaların yayılmasının kontrol edilememesi nedeniyle 8 ilçede vatandaşlara 5 gün boyunca erzak alışverişi ve tıbbi bakım ihtiyacı dışında evlerinden çıkmamaları bildirildi.

Şehirde, dün, iPhone üreten taşeron şirket Foxconn'a ait fabrikadaki karantina koşulları ve ertelenen pirim ödemeleri nedeniyle işçiler ile sağlık görevlileri ve polis arasında arbede yaşanmıştı.

GUANGCOU'DA GÖÇMEN İŞÇİLER SOKAKTA KALDI

Ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi olan ve Çin'in en büyük üçüncü şehri Guangcou'da ise Hubey eyaletinden çalışmak için gelen işçilerin karantinanın ardından geçici barındıkları mahallelere dönemediği ve fiili olarak evsiz kaldığı bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberinde, kapanma tedbirlerinin uygulandığı Haycu ilçesine bağlı mahallerde yaşayan işçilerden Kovid-19 testi pozitif çıkanların, geçici karantina merkezlerine gönderildiği fakat tecrit süresi dolduktan sonra yeniden mahallelerine girmelerine izin verilmediği aktarıldı.

Gidecek yeri olmayan işçilerin evsiz kaldığı, yağmurdan korunmak için çevredeki restoranların bulunduğu ara sokaklara ve köprü altlarına sığındığı kaydedildi.

Tekstil sektöründe çalışan göçmen işçilerin yaşadığı bölgede, geçen hafta Kovid-19 karantinası nedeniyle protestolar düzenlenmişti. Söz konusu protestoların, sağlık görevlilerinin testi pozitif çıkan bazı işçileri memleketlerine geri göndermek istemesinden kaynaklandığı bildirilmişti.

BAŞKENTTE VAKALAR ARTIYOR

Başkent Pekin'de de vaka sayısı, "salgının başından bu yana en yüksek seviyeye" çıkarken, tedbirler giderek sıkılaştırılıyor.

Yaklaşık 22 milyon nüfuslu kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 500, göstermeyen 1139 vaka tespit edildi. Günlük vaka sayısı son 2 günde 1000'i aştı.

Merkez ilçelerde çok sayıda bina ve iş merkezinin kısmi karantinaya alınması nedeniyle kent merkezi "hayalet şehir" görünümüne büründü.

Vakaların nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
1
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
2
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
3
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
4
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
5
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
6
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
7
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿TÜBİTAK, depremin ardından Düzce'de saha çalışmalarına başladı
﻿TÜBİTAK, depremin ardından Düzce'de saha çalışmalarına başladı
﻿TÜBİTAK, depremin ardından Düzce'de saha çalışmalarına başladı
﻿Ne oluyor bu kızlara. Liseli kızı, kız öğrenciler dövdü arkadaşları gülerek izledi
﻿Ne oluyor bu kızlara. Liseli kızı, kız öğrenciler dövdü arkadaşları gülerek izledi
﻿Ne oluyor bu kızlara. Liseli kızı, kız öğrenciler dövdü arkadaşları gülerek izledi
﻿Adana Çukurova’da icradan satılık daire
﻿Adana Çukurova’da icradan satılık daire
﻿Adana Çukurova’da icradan satılık daire
﻿O ağrı topuk dikeni olabilir mi?
﻿O ağrı topuk dikeni olabilir mi?
﻿O ağrı topuk dikeni olabilir mi?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.