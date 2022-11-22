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Çinliler pandemi de başa döndü, eğitime ara verildi

Çin'in başkenti Pekin'de hızla artan vakalar nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında önlem alındı. Şehrin merkezi bölgelerinde eğitime ara verildi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 16:35
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Çin’de yüz yüze eğitime ara verildi

Çinliler pandemi de başa döndü, eğitime ara verildi
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Çin’de koronavirüs salgını yine tehlike çanları çalıyor. Başkent Pekin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle koruma ve önleme tedbirleri artırıldı. Merkez ilçelerinin büyük bölümünde vatandaşlara mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları konusunda uyarlar yapılıyor. Okullarda ise bir hafta süreliğine online eğitime geçildi.

Başkent Pekin’de hastalık belirtisi gösteren 154, göstermeyen 808 vaka tespit edildi, 266 vakanın karantina bölgeleri dışında olduğu bildirildi.

Günlük vaka sayısı geçen haftadan bu yana ikiye katlanı, 2 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerden biri 91 yaşındaki kadın ve 88 yaşında bir erkek olduğu ve sağlık sorunları yaşadığı bildirildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Pekin’in merkez ilçeleri Çaoyang, Haydien, Dongçıng, Şiçıng, Tongcou, Fıngtay, Şunyi ve Yançing'de vatandaşlara mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları,konusunda uyarılarda bulunulurken Haydien ilçesinde okullarda bir hafta çevrim içi eğitime geçileceği, Dongçıng, Şiçıng ve Fıngtay'da da yüz yüze eğitime ara verileceği blirtildi.

En fazla vakanın görüldüğü 3,5 milyon nüfuslu Çaoyang ilçesinde işletmelerden ofislerindeki çalışan sayısını azaltmaları istendi. Finans merkezi Guomao semtinde bu sayının yüzde 5 ile sınırlandırılması kararlaştırıldı.

Pekin'e geleceklere ise 3 gün önce test yaptırma şartı konuldu.

24 BİN 547 VAKA TESPİT EDİLDİ

Ulusal Sağlık Komisyonundan açıklama yapıldı. Son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 277, göstermeyen 24 bin 547 vaka tespit edildiği duyuruldu. Günlük vaka sayısının son 1 haftada 20 binin üzerine çıktığı ülkede 31 eyalet ve bölgenin 20'sinde 100'den fazla vaka bildirildi.

Vakaların nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamayı sürdürüyor…

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