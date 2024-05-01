5 TL için canını tehlikeye atan çocuk

Kaynak: Haber Merkezi
5 TL için canını tehlikeye atan çocuk
Beşiktaş'ta trafikte para istemek için canını tehlikeye atan 8 yaşındaki çocuğun görüntüleri olay yarattı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, trafikte arabalardan para istemek için canını tehlikeye atan 8 yaşındaki bir çocuğun görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde, çocuğun 5 TL için araçların arasında tehlikeli bir şekilde dolaşarak para istediği görülüyor.

Çocuğun, trafikte araçların arasında tehlikeli bir şekilde dolaşarak para istemesi, hem çevredeki sürücülerin hem de vatandaşların tepkisini çekti. Görüntüler, çocuğun hayatını riske atarak para kazanmaya çalıştığı gerçeğini gözler önüne serdi.

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