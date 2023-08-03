Çin’deki günlük internet kullanımı sadece 40 dakika olacak. İşte sebebi

Çin, 18 yaş altındaki çocuklar için internet erişimi süresi kısıtlandı. Ebeveynler akıllı telefonlarda bulunan 'çocuk modu'nu açınca süre otomatik olarak kısıtlanacak.

Çin’deki günlük internet kullanımı sadece 40 dakika olacak. İşte sebebi

Çin’in 18 yaş ve altındaki çocuklara yönelik yeni bir internet kısıtlaması uygulayacağını aktardı.

Yeni kurallar, cihaz kullanımını 8 yaş altı çocuklar için günde 40 dakika, 8-15 yaş arası çocuklar için 1 saat ve 16-17 yaş arası çocuklar için 2 saat ile sınırlandı.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; Ayrıca akıllı telefonlarda ebeveynlerin uygulamaları ve içeriği kontrol etmesini sağlayan “Çocuk modunun” varsayılan olarak etkin olması isteniyor. Öte yandan akşam 10 ila sabah 6 arasında ise reşit olmayan hiçbir çocuk internete giremeyecek.

Hükümet tarafından getirilen kısıtlama, gençler arasında internet bağımlılığını engellemeyi amaçlıyor. Ancak bazı uzmanlar bu katı sınırlamaların çok ileri gittiğini ve çocukların daha fazla bağımlı hale gelebileceğini savunuyor.

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