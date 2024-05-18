Asgari ücrette 13 bin lira detayı! Haziranın sonunda elinize geçecek para belli oldu

Yılın ilk günlerinde emekli ve asgari ücretlilere yapılan zamların, yükselen enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bu durumun “un hesabı” ile açıklanabileceğini ve acilen atılması gereken adımları dile getirdi.

Ekonomi gazetesi yazarı Dr. Şeref Oğuz, Marmara Üniversitesi’nden Dr. Bumin Doğrusöz ve Erdursun, Ekonomi TV’de Göktuğ Baysan’ın sunduğu programda ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Özellikle enflasyonun yarattığı alım gücü kaybına ve emekli ile asgari ücretli vatandaşların yaşadığı zorluklara vurgu yapan uzmanlar, hükümetin bu konuda etkili önlemler alması gerektiğini ifade etti.

Erdursun şöyle konuştu:

“HAZİRAN AYININ SONUNDA 13 BİN LİRA OLACAK”

"Enflasyon verileri açıklanıyor, biz TÜİK’in Enflasyon verilerinin doğru olduğunu varsayarsak, TÜİK’in hiçbir verisi doğru değil. TÜİK diyor ki yüzde 6,7 enflasyon, 17 bin lirayla başlayan bir kişinin ocak ayı enflasyonuyla beraber parasının satın alma gücü yüzde 6,7 oranında düşmüş. Şubat ayında 4,53 düşmüş, mart ayında 3,16 düşmüş, böyle devam ederse zaten 17 bin lira olarak başlayan asgari ücret alım gücü açısından haziran ayının sonunda 13 bin lira olacak.

“ASGARİ ÜCRETLİYE 5 BİN LİRA ARTIŞ YAPIYORUZ DESELER…”

Asgari ücretliye 5 bin lira bir artış yapıyoruz deseler, asgari ücrete bir artış olmuyor bu, sadece TÜİK’in belirlediği enflasyon farkını vermiş olurlar. Çünkü alım gücü değeri her ne kadar cebindeki para 17 bin lira olsa da alım gücü değeri 13 bin, 13 bin 500 lira. Bu nedenle asgari ücrete artış yapmak zorunda hükümet.

“HÜKÜMETİN KAFASINDAKİ ZAM YAPMAMAK”

Asgari ücret ve diğer ücretleri de ele aldığınızda enflasyonla beraber her şeyin fiyatı arttıysa, parası değer kaybettiyse, memura, memur emeklisine enflasyon farkı verilecek. Yüzde 20 gibi bir tahminim olduğunu daha önce de yazmıştım. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 25 bir enflasyon farkı verilecek; e çalışanlar peki ne olacak, asgari ücretle diğer çalışanlar ne olacak?

“BURADA ARTIŞ ZAM DEMEK”

Aksi halde şu anda hükümetin kafasındaki düşünce asgari ücrete zam yapmamak. Sayın Bakan Vedat Işıkhan net bir dille söyledi; “Asgari ücrette artış yapmayacağız” dedi. Asgari ücrette artış olmazsa diğer ücretlerde de artış olmayacak anlamına geliyor. Burada artış demek zam demek.

Normalde ocak ayında bir kişi maaşıyla bir çuval un alıyorsa, artış sonrasında 1,5 un alabiliyorsa o artıştır ama aynısını alıyorsa o bir artış değildir; bırakın aynısını almayı, çok rakamı düşmüş olacak tekrar temmuzda asgari ücrete TÜİK’in enflasyon oranı kadar bir artış olursa, bu bir artış değil enflasyon farkı şeklinde olur.

Nasıl ki memuru, memur emeklisi enflasyon farkı alacaksa, muhakkak asgari ücret ve diğer ücretlilere de bu yaşanan enflasyonun faturası kesilmeden en azından bir enflasyon farkı verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.