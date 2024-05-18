Yolunu şaşıran şahin bakın ne yaptı. Kuaförün ismine dikkat dükkanları mı karştırdı?

Konya'dan ilginç bir görüntü güvenlik kamerasına yansıdı. Kontrolden çıkan 'Şahin' beyaz eşya mağazasının camına büyük bir süratle vurdu ki, olduğu yere düştü.

Görüntü Konya'nın Meram ilçesinden...Şahin olduğu belirlenen bir yırtıcı kuş, büyük bir süratle dalışa geçti. Kuş, bir beyaz eşya dükkanının camına çarptı.

Neye uğradığını şaşıran şahin çarpmanın etkisiyle yere düştü. Camına çarptığı dükkanın yan tarafında ise "Şahin" erkek kuaförü vardı. Bu detay gülümsetti.

Çarpmayla birlikte bayılan kuş, 15 dakika sonra kendine geldi. Güvenlik kamerası kontrol edildi. Çarpma anı saniye saniye görüntülenmişti.

İş yeri sahibi Mehmet Çetin, hareketsiz yatan kuş eline aldı. 15 dakika sonra kuş kendine geldi. Su içirilen Şahin doğaya salındı. Geriye de bu görüntüler kaldı.