﻿Çin'den, ABD Hazine Bakanı'nın borçlarına ilişkin çağrısına tepki

Çin'in Zambiya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD'nin borç sorunlarıyla ilgili başka ülkeleri suçlamadan önce kendi iç borç sorununu çözmesi, bunun dünya ekonomisindeki istikrarsızlaştırıcı etkisini gidermesi gerektiği belirtildi.

Yellen'in Çin'in Zambiya'nın borç krizinin çözülmesine engel olduğuna dair eleştirisine karşı çıkılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD'nin kendi bencil çıkarları için egemen ülkelerin borçlarına yönelik başka ülkeleri suçlamaya ve onlara baskı yapmaya hakkı yoktur. Böyle yaparak ne dünyadaki borç sorunlarındaki sorumluluğunu ne de ABD'nin iç borç probleminin dünyanın ekonomik ve mali istikrarına zarar verdiği gerçeğini hafifletebilir."

ABD Hazine Bakanı Yellen, 10 ülkeyi kapsayan Afrika turunun Zambiya ayağında yaptığı açıklamada, Çin dahil ülkenin tüm ikili resmi ve özel alacaklılarına, borçların hafifletilmesine anlamlı şekilde katılma çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin temerrüde düştüğü borçlarıyla ilgili sorunun çözülmesi için yapılan müzakerelerin, "Çinlilerin engel çıkarması nedeniyle" çözülemediğini bildiğini ifade eden Yellen, konuyu, Çin'in ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Liu Hı ile geçen hafta İsviçre'nin Zürih şehrinde yaptığı görüşmede gündeme getirdiğini belirtmişti.

Çin'in Afrika kıtasına verdiği krediler, son yıllarda ödeme güçlüğü yaşayan ülkelerin "borç tuzağına" çekildiği eleştirilerinin hedefi oluyor.

Zambiya, 2020 yılında temerrüde düşen borçlarını yeniden yapılandırmaya çalışırken borç yükü giderek büyümeye devam ediyor. Ülkenin son iki yılda yaklaşık 5 milyar dolar artan borç yükü, 2023 yılı itibarıyla 17,5 milyar dolara yaklaştı.

Çin, Zambiya'nın en büyük alacaklısı konumunda. Zambiya hükümetinin Çin'e borçları, tüm egemen dış borçlarının yüzde 75'ini oluşturuyor. Özel sektör borçları da dahil edildiğinden Zambiya'nın borçlarının yaklaşık 3'te 1'i Çin'den alınan kredilerden oluşuyor. Bu durum Çin'i, Zambiya'nın borçlarının yapılandırılması konusunda en önemli aktör haline getiriyor. (AA)