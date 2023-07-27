Çin'den ABD'ye sert mesaj

Çin yönetimi, ABD'ye "Pasifik Adaları hiçbir ülkenin arka bahçesi değildir" mesajı verdi.

Çin'den ABD'ye sert mesaj

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Tonga Krallığı ziyaretinde Çin'in davranışlarını "sorunlu" olarak nitelendirmesinin ardından, "Pasifik Adaları hiçbir ülkenin arka bahçesi değildir." açıklaması yaptı.

Sözcü Mao, düzenlediği günlük basın toplantısında, Blinken'ın Tonga Krallığı'nı ziyareti sırasında Pasifik bölgesine ilişkin, "Çin'in bölgedeki angajmanı arttıkça bizim bakış açımızdan bazı sorunlu davranışlarda artış oldu." sözlerine yanıt verdi.

Mao, "Pasifik Adaları hiçbir ülkenin arka bahçesi değildir. ABD'nin, Pasifik Adaları'nın kalkınması konusunda samimi yardımlar yapacağını, bu ülkelerin kalkınma ve istikrar hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Blinken'ın, Çin'in bölgedeki "iyi yönetimleri baltalama ve yolsuzluğa teşvik etme suretiyle, bazı yağmacı ekonomik faaliyetler ve yatırımların" arkasında olduğuna yönelik sözlerini de değerlendiren Mao, "Çin'in nüfuz ya da sözde jeostratejik bir varlık veya etki alanı yaratmak için herhangi bir ülkeyle rekabet etme niyeti yok." değerlendirmesinde bulundu.

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