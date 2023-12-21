Çin'den ABD'yi ayağa kaldıracak hamle. ABD medyası açıkladı

ABD medyasının yetkililere dayandırdığı haberine göre, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Kasım ayında ABD’nin San Francisco şehrinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi (APEC) çerçevesinde görüştüğü ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin detaylarına ulaştı.

Haberlere göre Xi, Biden’a Çin anakarasının Tayvan ile yeniden birleşeceğini ifade etti. Xi, Pekin yönetiminin güç kullanmak yerine barışçıl bir şekilde yeniden birleşmeden yana olduğunu söyledi.

Xi Jinping ayrıca ABD ordusunun, Çin'in 2025 veya 2027'de Tayvan'ı "işgal etmeyi" planladığı yönündeki iddialarının da yalan olduğunu belirtti.

“ÇİN YENİDEN BİRLEŞME ARZUSUNU AÇIK VE NET BİR ŞEKİLDE AÇIKLADI”

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise çıkan haberlerin ardından basından gelen soru üzerine, “Başkan Xi, yeniden birleşme arzusunu kamuoyuna açık ve net bir şekilde açıkladı. Biz hala ‘Tek Çin’ politikasına bağlı olduğumuzu açıkça ifade ettik ve Başkan Biden da Xi'ye karşı açıktı. Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 1 yıl aranın ardından 15 Kasım’da ABD’nin San Francisco kentinde ilk kez yüz yüze bir araya gelmişti.

ÇİN İLE TAYVAN ARASINDAKİ EGEMENLİK İHTİLAFI

Çin yönetimi Tayvan'ın Çin’in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor. Çin yönetimi "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan’ın idaresini eline almayı isterken, bu doğrultuda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor.

Ayrıca Pekin, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak gördüğünü dile getirdi.

Tayvan ise dünyada sadece 13 ülke tarafından resmi olarak tanınıyor.