Çin'den Japonya'ya radyoaktif su tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali’nde biriken radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başlamasını kınadı. Çin Gümrük Genel İdaresi ise Japonya’dan deniz ürünleri ithalatının durdurulduğunu açıkladı.

KAYNAK: İHA
Çin'den Japonya'ya radyoaktif su tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Japonya hükümetinin Fukushima Daiichi Nükleer Santrali’nde 2011'deki deprem ve tsunami sonucu biriken radyoaktif atık suyu Pasifik Okyanusu’na boşaltmaya başlamasına tepki geldi.

Açıklamada, Pekin'in Çin halkının gıda güvenliğini ve sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağı vurgulanarak, "Çin, Japonya’nın girişimine kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin, Japon tarafı nezdinde bu yanlış eylemi durdurmaları hususunda resmi girişimde bulunmuştur" ifadeleri kullanıldı. Nükleer güvenlikle ilgili bir konu olan nükleer içerikli suyun okyanusa boşaltılmasının etkilerinin Japonya’nın sınırlarının ötesine geçtiğine işaret edilerek, "Suyun okyanusa zorla başlatılması, küresel kamu yararını hiçe sayan son derece bencilce ve sorumsuzca bir eylem" denildi.

ÇİN, JAPONYA’DAN DENİZ ÜRÜNLERİ İTHALATINI DURDURDU

Çin Gümrük Genel İdaresinden yapılan açıklamada ise Japonya’dan deniz ürünleri ithalatının durdurulduğu belirtildi. Karara gerekçe olarak Fukushima Nükleer Santrali’ndeki atık suyun okyanusa boşaltılmasından kaynaklı olarak gıda güvenliğine yönelik radyoaktif kirlilik riskinin önlenmesi gösterildi. Yapılan açıklamada, Çinli tüketicilerin sağlığını korumak ve ithal gıdaların güvenliğini sağlamak için Japonya menşeli deniz ürünlerinin ithalatının 24 Ağustos 2023 itibarıyla tamamen askıya alındığı vurgulandı.

TEPKİ ÇEKEN TAHLİYE İŞLEMİ

Japonya, 2011 yılındaki 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonucu büyük hasar gören Fukushima Daiichi Nükleer Santrali’nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyu bugün yerel saatle 13.00 itibarıyla Pasifik Okyanusu’na boşaltmaya başladı. İlk aşamada 17 gün içinde 7 bin 800 ton olmak üzere Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılması planlanıyor.

PEKİN BAŞINDAN BERİ İTİRAZ EDİYORDU

Çin yönetimi, Japonya’nın atık suyu okyanusa boşaltma planına başından beri karşı çıkıyordu. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Weidong önceki gün Japonya’nın Tokyo Büyükelçisi Hideo Tarumi’yi bakanlığa çağırarak ülkesinin tepkisini iletmişti. Sun Weidong, Japonya’nın nükleer atık suyu denize boşaltma planının uluslararası toplumun endişelerini ve itirazlarını göz ardı ettiğini belirterek söz konusu planı kınamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin de dün düzenlenen basın toplantısında, Japonya’yı söz konusu kararından dönmeye çağırdıklarına işaret ederek, "Okyanusa yapılacak tahliyenin negatif etkileri geri döndürülemez. 24 Ağustos 2023’ün deniz çevresi için bir felaket günü olmasını istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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