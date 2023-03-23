23 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çin, Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi

Çin'de formülünde mesajcı ribonükleik asit (mRNA) bileşeni içeren ilk Kovid-19 aşısı, acil kullanım onayı aldı. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 11:13
Takip Et

Çin'den Kovid-19 aşısına onay...

Çin, Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi
+
Aa
-

Merkezi Hıbey eyaletinde bulunan CSPC İlaç Grubundan yapılan açıklamada, "SYS6006" adı verilen aşıya, Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresinin onay verdiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, Çin'de acil kullanımına onay verilen ilk mRNA tipi olan "SYS6006"nın, klinik denemelerde Omicron varyantının BA.5, BF.7, BQ.1.1., XBB.1.5 ve CH.1.1. alt varyantlarına karşı etkili olduğu belirtildi.

 

Ülkede Kovid-19 vakalarının yaygın olduğu 10 Aralık 2022 ile 18 Ocak 2023 arasında 4 bin kişi üzerinde yapılan klinik denemelerde iki doz uygulanan kişilerde virüse karşı yüzde 85,5 oranında koruma sağlandığı belirlendi. Çin ana karasında halen inaktif, protein alt-birim ve virüs vektörü yöntemleri ile geliştirilen 8 tip Kovid-19 aşısı kullanılıyor.

Biontech ve Moderna'nın dünyada yaygın kullanılan mRNA tipi aşıları Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgeleri'nde uygulanıyor. Ülkede daha önce 7 mRNA aşı adayına klinik deneme için onay verilmiş, bunlardan bazıları insanlar üzerinde denenmeye başlanmıştı. Çin'in Kovid-19 salgının başından beri uyguladığı, "sıfır vaka" olarak adlandırılan, büyük çaplı kapanma, karantina ve seyahat kısıtlamalarını gerektiren salgın kontrol tedbirlerinin 7 Aralık 2022'de aniden kaldırılmasının ardından vakalar hızla artmış, ülke bugüne dek görülen en büyük kitlesel yayılmayla karşı karşıya kalmıştı.

Aradan geçen sürede 1,4 milyarlık nüfusun en az 1 milyarına virüs bulaştığı tahmin edilirken, Çin yönetimi, 17 Şubat'ta Kovid-19 salgınına karşı "kesin zafer" kazanıldığını ilan etmişti.

AA

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
1
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
2
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
3
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
4
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
5
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
6
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
7
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
﻿TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
﻿TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
﻿Çarkıfelek bitkisi zona ağrılarına iyi geliyor
﻿Çarkıfelek bitkisi zona ağrılarına iyi geliyor
﻿Çarkıfelek bitkisi zona ağrılarına iyi geliyor
﻿ Çığ düşen 2 köy yolu, ulaşıma açıldı
﻿ Çığ düşen 2 köy yolu, ulaşıma açıldı
﻿ Çığ düşen 2 köy yolu, ulaşıma açıldı
﻿Batman'da petrol hattında sızıntı yaşandığı açıklandı
﻿Batman'da petrol hattında sızıntı yaşandığı açıklandı
﻿Batman'da petrol hattında sızıntı yaşandığı açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.