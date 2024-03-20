Çin'den milyonlarca tonluk petrol rezervi keşfi

Kaynak: mynet
Çin'den milyonlarca tonluk petrol rezervi keşfi
Çin’in kuzeydoğusundaki Bohay Denizi'nde 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfedildiği aktarıldı.

Bohay Denizi ile Güney Çin Denizi'nde açık deniz petrol ve doğal gaz sondajı yapan şirket, 2024 yılında 700 ila 720 milyon varil petrol çıkarmayı amaçlıyor.
Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) ‘nin yaptığı açıklamaya kapsamında, Tiencin şehrinin yaklaşık 200 kilometre açığındaki Çinhuangdao 27-3 petrol sahasında yeni rezerv keşfedildi.
Bohay Denizi'nin orta kuzey kesimlerinde, deniz derinliği ortalama 25 metre olan petrol sahasında yaklaşık 100 milyon ton orta-ağır ham petrol bulundu.
CNOOC'nun 8 Mart'ta yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğusunda 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfedildiği aktarılmıştı.

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