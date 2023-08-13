Çin'i kızdıran ziyaret. Tayvan lider vekili Lai, ABD'ye "geçiş ziyareti" yaptı

Tayvan haber ajansı CNA'nın haberine göre, Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın yeni seçilen Devlet Başkanı Santiago Pena'nın 15 Ağustos'taki yemin törenine katılmak üzere bu ülkeye gidecek Lai, geçiş durağı olarak New York'a uğradı.

Dün gece New York'a ulaşan Lai'yi, ABD'nin Tayvan'daki "defakto temsilciliği" niteliğindeki Amerikan Enstitüsünün Washington Ofisi Direktörü Ingrid Larson ile New York'taki Taipei Ekonomi ve Kültür Ofisi temsilcisi Hsiao Bi-khim karşıladı.

Lai'nin New York'ta ABD'de yaşayan Tayvanlılarla özel yemekte bir araya geleceği, ardından Tayvanlı girişimcilerle görüşeceği kaydedildi.

ÇİN'DEN ZİYARETE TEPKİ

Tayvan'da gelecek yıl düzenlenecek liderlik seçimlerinde iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) adayı olan Lai'nin "geçiş ziyareti", Ada'yı topraklarının parçası gören Çin'in tepkisini çekti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in ABD ile Tayvan arasında her türlü temasa karşı olunduğu belirtilerek, ziyaretin kınadığı bildirildi.

Lai Ching-te'nin "Tayvan'ın bağımsızlığı fikrine inatla bağlı bir ayrılıkçı" olduğunun savunulduğu açıklamada, "Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçıların her ne ad altında ve her ne gerekçeyle olursa olsun ABD'yi ziyaret etmesine karşıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD ve Tayvan otoritelerinin Lai'nin siyasi faaliyetleri için "geçiş ziyareti" adı altında yaptıkları düzenlemenin "tek Çin" ilkesini ihlal ettiği, Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verdiği kaydedildi.

Tayvan sorununun Çin'in temel çıkarlarının merkezi ve aşılmaması gereken "kırmızı çizgisi" olduğu vurgulanan açıklamada, "ABD'yi tek Çin ilkesine bağlı kalmaya ve liderlerini 'Tayvan'ın bağımsızlığını desteklememe' taahhüdüne çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada olayın, "Tayvan Boğazı'nda süregelen gerilimlerin Tayvan otoritelerinin bağımsızlık için ABD'nin desteğini sağlama çabaları ve Washington'ın Tayvan sorununu Çin'i çevrelemek amacıyla kullanma eğiliminde olmasından kaynaklandığını bir kez daha ortaya koyduğu" görüşü paylaşıldı.

TAYVAN LİDERİ TSAİ DE ABD'YE "GEÇİŞ ZİYARETLERİ" YAPMIŞTI

Tayvan Dışişleri Bakanlığı, bu ayın başında Lai'nin Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in temsilcisi olarak Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın yeni seçilen Devlet Başkanı Santiago Pena'nın 15 Ağustos'taki yemin törenine katılacağı, seyahati öncesi ve sonrasında ABD'nin New York ve San Francisco şehirlerine "geçiş ziyaretlerinde" bulunacağını açıklamıştı.

Paraguay, Tayvan'ı resmi olarak tanıyan az sayıdaki ülke arasında yer alıyor.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen de nisan ayı başında Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize ziyaretleri öncesi ve sonrasında ABD'ye "transit ziyaretlerde" bulunmuş, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmüştü.

Çin ordusu, ziyarete tepki olarak Ada çevresinde 3 gün süren askeri tatbikat düzenlemişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.