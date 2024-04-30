Kilo verememenin nedeni ortaya çıktı. Uzmanlardan uyarılar geldi

Günümüzde pek çok insan kilo verme sürecinde zorluklar yaşamaktadır ve bu süreçte kilo verememenin nedenleri araştırıldı.

Uzm. Dyt. Sena Çalışkan, kilo verme sürecini etkileyebilecek altta yatan nedenlerden birinin huzursuz bağırsak sendromu olabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Huzursuz bağırsak sendromu, sindirim sistemindeki sorunlardan kaynaklanan bir durumdur ve genellikle karın ağrısı, gaz, şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi belirtilerle ortaya çıkar. Ancak, bu belirtiler genellikle kilo vermeyle ilişkilendirilmez ve doğru teşhis konulmazsa, kilo verme girişimleri başarısız olabilir"

Prof. Dr. Derya Uludüz ise obezitenin nedenleri üzerine şunları söylüyor:

"Obezitenin nedenleri arasında yetersiz/dengesiz beslenme ve fiziksel aktivite eksikliği bulunsa da, asıl sebep bilinçaltımızda saklıdır. Zihin, bilgileri hem bilinçli hem de bilinçsiz olarak işler. Bilinç, aklın anlayan, kavrayan, eleştiren, yargılayan yüzde birlik kısmını oluştururken, bilinçaltı farkında olmadığımız yüzde 99'luk kısmından sorumludur. Sağlıklı olmak için spor yapmamız, beslenmemize dikkat etmemiz, stresten uzak durmamız gerektiğini biliyoruz, ancak birçoğumuz bunu uygulayamıyoruz. Bilinçaltı çalışmalarla yeme davranışındaki kusurları ortaya koymak ve bilinçaltını ikna etmek önemlidir. Unutmayın, şef bilinçaltıdır ve bilinçaltını ikna etmeden verilen her kilo geri alınmaya mahkûmdur."

Uzmanlardan Hızlı ve Kalıcı Kilo Vermenizi Sağlayacak 10 Altın Öneri:

1. Şok Diyetlerden Uzak Durun: Kısa sürede aşırı kilo verdiren şok diyetlerden kaçının. Kilo vermek, vücuda alınan kaloriden fazlasını yakmakla ilgilidir. Çok düşük kalorili şok diyetler, bağışıklık sisteminin zayıflamasına, hastalıklara ve kas kaybına yol açabilir. Yeterli ve dengeli beslenerek sağlıklı kilo kaybı mümkündür.

2. Kahvaltı Yaparak Metabolizmanızı Hızlandırın: Kahvaltıyı atlamak veya ertelemek, metabolizmayı yavaşlatır. Uyandıktan sonra en geç bir saat içinde kahvaltı yapmak, metabolizmayı hızlandırır.

3. Öğün Atlamadan Düzenli Beslenin: Diyet sürecinde öğün atlamak, kan şekerinde düşüşe ve sonraki öğünde daha fazla yeme ihtiyacına neden olabilir.

4. Su Olmazsa Olmaz: Yeterli su tüketimi, sağlıklı kilo verme süreci için gereklidir. Günlük su ihtiyacı, kilogram başına 30 mL olarak hesaplanabilir.

5. Doğru Karbonhidratları Seçin: Ekmeği tamamen diyetten çıkarmak yerine, tam buğday unu, tahıllı ekmekler, kepekli makarna, bulgur gibi kompleks karbonhidrat kaynaklarını tercih edin.

6. Lifli Beslenin: Sebze, meyve ve kurubaklagiller gibi lif bakımından zengin besinler, tokluk süresini uzatır ve sindirim sistemini düzenler.

7. Bitki Çaylarını Alışkanlık Haline Getirin: Bitki çayları, yeme isteğini azaltır ve metabolizmayı hızlandırır.

8. Egzersizi İhmal Etmeyin: Egzersiz, metabolizmayı aktive eder ve yağ yakımını sağlar.

9. Geç Saatlerde Yemek Yemeyin: Gün batımından sonra metabolizma yavaşlar, bu nedenle geç saatlerde yemek yemekten kaçının.

10. Kaliteli Uyku Uyuyun: Düzenli ve kaliteli uyku, kilo kontrolünde önemlidir. Az uyumak, stres seviyesini artırabilir ve yeme isteğini tetikleyebilir.