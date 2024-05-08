Çin yalnızlaşıyor. ABD liderliğinde yeni ittifak kuruldu

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr ve ABD Başkanı Joe Biden arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen tarihi görüşmeden kısa bir süre sonra ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'na (INDOPACOM) ev sahipliği yapan Hawaii'deki savunma zirvesi çerçevesinde Japonya, Avustralya ve Filipinler savunma bakanlarını ağırladı. ABD Savunma Bakanı zirveden sonra gerçekleştirilen basın toplantısında “Bölgedeki barış, istikrar ve caydırıcılık vizyonunu bütün katılımcılar paylaşıyor. Bu vizyonu birlikte ilerletmek için izlenecek rota üzerinde uzlaştık” diye konuştu. Austin, SQUAD diye tanımlanan bu yeni dörtlünün hızla uzun vadeli bir güvenlik grubuna dönüşmekte olduğunu da sözlerine ekledi.

Önümüzdeki aylarda dört ülkenin birlikte çalışabilirliğinin arttırılması, daha fazla ortak devriye ve tatbikat gerçekleştirmesi ile istihbarat ve deniz güvenliği işbirliğinin geliştirmesi planlanıyor.

Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr'nin batıyla ilişkilerini düzeltmesi ve Filipinlerin, Güney Çin Denizi'nde Çin'e karşı hak iddiaları konusunda giderek daha katı bir tutum sergilemesi, yeni dörtlü gruplaşmanın hızla kurumsallaşmasını sağlıyor. Uzamanların tahminine göre SQUAD'ın, daha önceki QUAD'a göre daha sağlam temeller üzerine oturduğu gibi daha net de bir vizyona sahip.

QUAD NEDİR?

Quadrilateral Security Dialogue (QSD) yani Dörtlü Güvenlik Diyaloğu veya daha çok bilinen adıyla QUAD, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007’den beri süregelen uluslararası güvenlik ittifakıdır. Söz konusu tarihte Japonya başbakanı Shinzo Abe tarafından başlatılan diyalog uzunca bir süre işlevsiz kalmıştı. Fakat kuruluşundan yaklaşık 10 yıl sonra Filipinlerin başkenti Manila'da düzenlenen 2017 ASEAN zirvesi sırasında Japonya başbakanı Shinzo Abe, Avustralya başbakanı Malcolm Turnbull, Hindistan başbakanı Narendra Modi ve ABD başkanı Donald Trump liderliğindeki QUAD üyeleri, Hint-Pasifik'te Çin’e karşı koymak adına dörtlü ittifakı yeniden canlandırmayı kabul etmişlerdi. Fakat bu girişim de üye ülkelerin ortak bir vizyona sahip olmamasından dolayı başarısızlıkla sonuçlanmıştı.