Çin'in Hıbey eyaletinde sel nedeniyle 1,2 milyon kişi tahliye edildi

Çin'in kuzeyindeki Hıbey eyaletinde Doksuri Tayfunu'nun yol açtığı seller sebebiyle 1,2 milyon kişinin tahliye edildiği bildirildi.

KAYNAK: AA
Çin'in Hıbey eyaletinde sel nedeniyle 1,2 milyon kişi tahliye edildi

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Pekin ile Tiencin şehrini çevreleyen Hıbey eyaletinde selin kontrolü için 8 toplama havzası ile irili ufaklı 155 rezervuar oluşturuldu.

Söz konusu bölgelerde yaşayan 850 bin kişi dahil eyalette 1,2 milyon vatandaş güvenli bölgelerdeki barınaklara geçici olarak yerleştirildi.

Hıbey Acil Durum Yönetimi Dairesi, "Pekin ve Tiencin üzerindeki baskıyı azaltmak için" 1,8 milyar metreküp suyun eyaletteki toplama alanlarına yönlendirildiğini açıkladı.

Çin'de 1997'de kabul edilen Sel Kontrol Yasası ile oluşturan plana göre ülke genelindeki 98 sel toplama havzasının 13'ü Hıbey eyaletinde bulunuyor.

Sarı Nehir'in çok sayıda kolunun buluştuğu eyaletteki toplama havzalarının bulunduğu yerlerde, çok sayıda ilçe, kasaba ve köy su altında kaldı.

Pekin'in güneybatısındaki 600 bin nüfuslu Cuocou şehrinde 300 ila 400 milyon metreküp suyun biriktiği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, yağışın şiddetinin azalmasına rağmen sel toplama alanlarında biriken suların çekilmesinin alçak alanlarda bir ayı bulabileceğini belirtiyor.

1997 tarihli yasa, sel toplama alanlarında yaşayan vatandaşların hasarlarının tazmin edilmesini öngörüyor.

"PEKİN'İN HENDEĞİ OLMALIYIZ" YORUMU TEPKİ ÇEKTİ

Baoing şehri ve Şiogan Yeni Bölge'deki sel kurtarma çalışmalarını denetleyen Hıbey Komünist Parti Sekreteri Ni Yüefıng'ın "Pekin'in hendeği olmalıyız." ifadesi tepkilere sebep oldu.

İnternette, sosyal medya kullanıcıları yorumlarda Hıbey'in kendi vatandaşlarını koruması gerektiğine işaret ederken Komünist Parti'ye bağlı yayın organı Global Times'ın eski Genel Yayın Yönetmeni Hu Şicin, "Birilerini korumak adına başkalarını feda etme zihniyetine sahip olmamalıyız. Birilerine, diğerlerinin hendeği muamelesi yapmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Çin'in kuzeyini etkileyen Doksuri Tayfunu nedeniyle başkent Pekin ve çevresi son bir haftada 140 yılın en ağır yağışlarıyla karşı karşıya kalırken, seller nedeniyle Pekin'de 11, Hıbey eyaletinde 9 kişi yaşamını yitirdi.

Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
ABD’de iki asker Çin adına casusluktan tutuklandı Dünya
ABD’de iki asker Çin adına casusluktan tutuklandı
Bursa'da üretilen Sultan Su Arapça etiketle su satmaya başladı. Böyle giderse biz sığınmacı olacağız Güncel
Bursa'da üretilen Sultan Su Arapça etiketle su satmaya başladı. Böyle giderse biz sığınmacı olacağız
Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı Ekonomi
Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı
Çorum'da iş yerine silahlı saldırı Güncel
Çorum'da iş yerine silahlı saldırı
Nazlı Sabancı karnı burnunda poz verdi. Kayınvalidesinden yorum gecikmedi Magazin
Nazlı Sabancı karnı burnunda poz verdi. Kayınvalidesinden yorum gecikmedi
Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan fazla mesai kararı Ekonomi
Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan fazla mesai kararı
4 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 4 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var? Keşfet
4 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 4 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var?