Çin'in Rus silah gemisini sakladığı ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Çin'in Rus silah gemisini sakladığı ortaya çıktı
Çin'in Kuzey Kore'den silah taşıyan bir Rus gemisini limanında saklanmasına izin verdiği ortaya çıktı.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhoushan limanında bulunan bir geminin uydu görüntüsü Reuters adlı haber ajansı tarafından yayınlandı.

Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü personeli tarafından söz konusu görüntülerde görülen geminin Angara isimli bir Rus gemisi olduğu bildirildi. Yapılan açıklamada Angara gemisinin Kuzey Kore'den Rusya'ya silah götürdüğü bilgisine de yer verildi.

Ortaya çıkan görüntü ve iddialar karşısında ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'e Angara gemisinin orada bulunup bulunmadığına ilişkin resmi bir yazı gönderdi. Eğer geminin Çin limanlarında durduğu ispatlanırsa ABD ve Avrupa Birliği'nin Çin'e karşı yeni yaptırımlarda bulunabileceği söyleniyor.

gmaz3xywgaaugax.jpeg

Son Haberler
Haiti başbakanı istifa etti Dünya
Haiti başbakanı istifa etti
Özgür Özel'e mesaj gönderen Kılıçdaroğlu'na CHP'den yanıt Gündem
Özgür Özel'e mesaj gönderen Kılıçdaroğlu'na CHP'den yanıt
Yeni Zelanda askerleri atalarını geleneksel 'Haka dansı' ile andı Video
Yeni Zelanda askerleri atalarını geleneksel 'Haka dansı' ile andı
Rusya yine Harkiv'i vurdu Dünya
Rusya yine Harkiv'i vurdu
Hindistan’da otel yangını. Çok sayıda ölü ve yaralı var Dünya
Hindistan’da otel yangını. Çok sayıda ölü ve yaralı var
Merkez Bankası faiz kararı alırken iki kere düşünecek. Dünya Bankası'ndan flaş 2024 raporu Ekonomi
Merkez Bankası faiz kararı alırken iki kere düşünecek. Dünya Bankası'ndan flaş 2024 raporu
7 yıl sonra dişi olduğu anlaşıldı Dünya
7 yıl sonra dişi olduğu anlaşıldı