Çin'in Rus silah gemisini sakladığı ortaya çıktı

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhoushan limanında bulunan bir geminin uydu görüntüsü Reuters adlı haber ajansı tarafından yayınlandı.

Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü personeli tarafından söz konusu görüntülerde görülen geminin Angara isimli bir Rus gemisi olduğu bildirildi. Yapılan açıklamada Angara gemisinin Kuzey Kore'den Rusya'ya silah götürdüğü bilgisine de yer verildi.

Ortaya çıkan görüntü ve iddialar karşısında ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'e Angara gemisinin orada bulunup bulunmadığına ilişkin resmi bir yazı gönderdi. Eğer geminin Çin limanlarında durduğu ispatlanırsa ABD ve Avrupa Birliği'nin Çin'e karşı yeni yaptırımlarda bulunabileceği söyleniyor.