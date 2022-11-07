Çin'deki 6.8 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

65 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen Çin'in güneybatısındaki Sichuan Eyaletindeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Deprem'de Ganzi Tibet Özerk İli'nde 37, Ya'an Şehri'nin Shimian ilçesinde 28 kişi öldü.

Ganzi'de 56'sı ağır olmak üzere 70 yaralı oluğu belirtilirken, 12 kişinin de kayıp olduğu kaydedilmişti. Shimian İlçesinde ise toplam 78 kişi yaralanmıştı.

Depremde, elektrik, ulaştırma ve telekomünikasyon altyapısının zarar gördüğü belirtilmişti.

DEPREM BÖLGESİ

Büyük bir fay hattı üzerinde bulunan Şicuan eyaleti Çin'de büyük depremlerin en sık yaşandığı yerlerden biri.

Eyalette 2008'de Çıngdu'nun 80 kilometre yakınında meydana gelen 8,2 büyüklüğündeki depremde 69 bin kişi yaşamını yitirmişti. 2013'te Ya'an şehri yakınında meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem ise 200'e yakın cana mal olmuştu.