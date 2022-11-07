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  • Çin'deki 6.8 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Çin'deki 6.8 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Luding ilçesinde 5 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde toplam 65 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Depreme ilişkin ortaya yeni çıkan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 17:31
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Çin'in Sichuan eyaletindeki 6.8 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Çin'deki 6.8 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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65 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen Çin'in güneybatısındaki Sichuan Eyaletindeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Deprem'de Ganzi Tibet Özerk İli'nde 37, Ya'an Şehri'nin Shimian ilçesinde 28 kişi öldü.

Ganzi'de 56'sı ağır olmak üzere 70 yaralı oluğu belirtilirken, 12 kişinin de kayıp olduğu kaydedilmişti. Shimian İlçesinde ise toplam 78 kişi yaralanmıştı.

Depremde, elektrik, ulaştırma ve telekomünikasyon altyapısının zarar gördüğü belirtilmişti.

DEPREM BÖLGESİ

Büyük bir fay hattı üzerinde bulunan Şicuan eyaleti Çin'de büyük depremlerin en sık yaşandığı yerlerden biri.

Eyalette 2008'de Çıngdu'nun 80 kilometre yakınında meydana gelen 8,2 büyüklüğündeki depremde 69 bin kişi yaşamını yitirmişti. 2013'te Ya'an şehri yakınında meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem ise 200'e yakın cana mal olmuştu.

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Sivrikülah
7.11.2022 17:56
Feyk video, avize ve defter yaprakları sallanıyor, videoyu çeken avizeyi takip edecek kadar sakin, avizesi bu kadar hızla sallanan bir evin hç sarsılmaması inandırıcı mı, bari dümenden elini titret ya  
 
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