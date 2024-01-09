Çin'in uydu fırlattı Tayvan alarm verdi

Çin hükümeti, Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi’nden yörüngeye bir uydu gönderdi. Bu uydunun Tayvan hava sahasından geçmesi, yerel halk arasında paniğe neden oldu.

Roketin fırlatılmasının ardından, yerel saatle 15.03’te, Tayvan Savunma Bakanlığı, ülke vatandaşlarının cep telefonlarına bir uyarı mesajı gönderdi. Mesajda, “Çin’in fırlattığı uydu saat 15.04’te Tayvan hava sahasına girecek, güvenliğiniz için dikkatli olun” denildi.

Bu, Tayvan hükümetinin ilk kez ada çapında bu tür bir uyarı yayınladığı bir durumdu. Bakanlık, uygun bir yanıt vermek amacıyla uydunun takibini yaptığını belirtti. Uydunun, Tayvan’da 13 Ocak’ta yapılacak genel seçimler öncesine denk gelmesi, Tayvan halkı ve basını tarafından Çin’den Tayvan’a yönelik “yeni bir tehdit mesajı” olarak algılandı.

Çin tarafından yapılan bir açıklamada, “Einstein Probe (EP)” adlı uydunun başarılı bir şekilde fırlatıldığı ve planlanan yörüngeye oturduğu belirtildi. Çin’in resmi haber ajansına göre, bu uydu, evrenin şiddetli ve az bilinen yönlerini ortaya çıkarmak için evrendeki kısa süreli gizemli olayları gözlemleyecek. Ayrıca, Aralık ayında da Çin’e ait taşıyıcı roketlerin Tayvan hava sahası üzerinden geçtiği bildirildi. Bu durum, bölgedeki gerginliği daha da artırdı.