Cinler sardı diye terk edilen köyde 15 yıldır ailesiyle tek başına yaşıyor. 'Bir tane bile cin görmedim'

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan Kışla köyü, 15 yıl önce köyü cinlerin bastığı söylentileri üzerine köylülerin korkup terk etmesiyle boş kaldı.

Adı cinli köye çıkan ve 15 yıl önce 20 hane yaşarken terk edilmiş köye beş yıl önce Gültekin ailesi yerleşti. Söylentilere kulak asmadan 5 yıldır köyde yaşayan aile söylentilere inanmıyor. Köyde terk edilen haneler ise bakımsızlık yüzünden adeta harabeye dönmüş vaziyette.

“BİR TANE BİLE GÖRMEDİK”

Beş yıldır ailesiyle beraber köyde yaşam süren Tülay Gültekin, söylentilere ve rivayetlere inanmadığını dile getirerek, “Burası 10 veya 15 yıldır boş bir halde bulunuyor, köyün neden terk edildiğini bilmiyorum. Bu köyün cinli olduğunu söyleyerek insanları korkutuyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Ben burada 5 yıldır yaşıyorum, söylentilere dair hiçbir şey görmedim” dedi.

SÖYLENTİLER KOCA KÖYÜN TERK EDİLMESİNE NEDEN OLDU

Şarkışla'nın esnaflarından Mehmet Bardak, köyle ilgili söylentilerin devam ettiğin ifade ederek, “Şarkışla ilçesinde yaşıyorum, buradan sık sık geçiyorum. Geçmişte burada 20 hane yaşıyordu, hepsi burayı tek etti. Şuan tamamen boş kaldığı için harabe bir şekilde yok oluyor.

Halk arasında dolaşan söylentiler devam ediyor. Köyün yanından geçen yol Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlanıyor. Kimse buraya gelip gitmiyor, köy tamamıyla yol olaya terk edilmiş durumda” ifadelerini kullandı.