Çinli mühendis küfür iddiasıyla Pakistan'da tutuklandı

Pakistan'ın kuzeybatısındaki yetkililer bugün Çinli bir mühendisi İslam'a hakaret ettiği iddiasıyla tutukladıklarını açıkladılar. Böylece Çinli mühendise karşı yasal işlem yapılması çağrısında bulunan ve gece boyunca süren öfkeli protestolar sona erdi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın yaklaşık 350 kilometre kuzeyindeki Dasu hidroelektrik projesini inşa eden Çinli şirketin mühendisi, iddialara göre toplu olarak şantiyede ikindi namazı kılan çalışanları görünce İslam’a ve peygambere hakaretler etmeye başladı.

Polis, iddia edilen küfür eyleminin yerel personeli kızdırdığını ve Pazar akşamı projenin inşa edildiği Kohistan bölgesinde öfkeli protestolara yol açtığını ve binlerce protestocunun Pakistan'ı Çin'e bağlayan ana otoyolu kapattığını söyledi.