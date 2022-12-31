Cinsel hayatınızda harikalar yaratacak besinler

tv100’ün haberine göre; Libidoyu yüksek veya alçak tutmanın insanların olduğu biliniyor. Nedeni de libidoyu en çok etkileyenlerden biri de tükettiğimiz yiyecekler olduğu vurgulandı. Bazı besinler var ki libidoyu yükseltip cinsel hayatınızda adeta harikalar yarattığı bildirildi.

İŞTE LİBİDOYU ARTTIRAN YİYECEKLER LİSTESİ…

Üzüm

Seks hayatınız için harikalar yaratabilecek bir diğer meyve ise üzümdür. Flavonoidler açısından zengindirler ve bu sadece bir erkeğin ereksiyon kalitesini arttırmaya bağlı değildir aynı zamanda kırmızı üzümlerin içinde kuersetin bitki pigmenti de vardır; Bunu bilmek önemlidir, çünkü içinde kan akışını artırabilecek anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

Karpuz

Uzmanlar, karpuz yemek için yılın en iyi zamanının Mayıs-Eylül arası olduğunu söylüyor. Karpuz nemlendiren, iyi bir lif kaynağı olan ve vücut iltihabının yanı sıra oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olan bir meyvedir. Karpuz ayrıca, erkeğin sisteminde nitrik oksit üretilmesine yardımcı olur ve bu da kan damarlarının genişlemesine yardımcı olur. Kan damarı genişlemesi aynı zamanda orgazmı yoğunlaştırmada da rol oynar.

Ispanak

Ispanak, her ikisi de genital bölgeye kan akışını artırabilen harika bir folat ve magnezyum kaynağıdır. Ispanakla ilgili bir başka harika şey de, basınçla ilgili sorunlardan dolayı ereksiyonunu sürdürmekte zorlanan bir partneriniz varsa iyi bir şey olan kan basıncı seviyelerini düşürebilmesidir. Ispanak ayrıca oksidatif stresi azaltır ; Bunu da bilmekte fayda var çünkü oksidatif stresdoğrudan kısırlığa bağlı . Bu nedenle, ıspanak evinizde temel bir gıda değilse, bunlar onu yapmak için oldukça sağlam nedenlerdir.

Kabak çekirdeğ

Kas kasılmalarınızı güçlendirmek için kabak çekirdeği tüketin, böylece daha yoğun orgazm yaşayabilirsiniz. İçlerindeki amino asit miyozin sayesinde size bu şekilde yardımcı olabilirler. Kabak çekirdeği söz konusu olduğunda bir başka avantaj da, erkeklerin prostat sağlığını korumakla doğrudan ilişkili olmalarıdır; bir erkeğin prostatının durumu ne kadar iyiyse, erektil disfonksiyon yaşamama şansı o kadar yüksek olur ki bu her zaman iyi bir şeydir.

Badem

Çinko cinsel sağlığınız için harikadır çünkü erektil disfonksiyonu önlemeye yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Çinkonun yapabileceği başka bir şey de kadınlarda - özellikle menopoz sonrası kadınlarda - cinsel isteği, vajinal kayganlığı ve hatta orgazm yeteneğini arttırmaktır. Badem içeriğinde bulunan çinko da bu atıştırmalığı libido açısından faydalı yapmaktadır.

Nar

Narı bu kadar iyi yapan şey, hem erkeklerde hem de kadınlarda testosteron seviyelerini arttırırken oksidatif stresi azaltmaya da yardımcı olmasıdır. Testosteron yükseldiğinde cinsel istek de artar . Başka bir bonus da, narların daha mutlu hissetmenize yardımcı olabileceği ve erkeklerde doğurganlığı artırabileceğidir.

Somon

Cinsel olarak, omega-3'ler libidonuz için harikalar yaratabilir. Araştırmalar , bunların sadece erkeklerde sperm kalitesini iyileştirmeye ve kısırlık sorunlarını azaltmaya yardımcı olmakla kalmayıp,aynı zamanda hem erkeklerde hem de kadınlarda dopamin seviyelerini yükseltebilecek bir besin türü olduğunu paylaşıyor . Bu, cinsel yaşamınız için iyidir, çünkü dopamin, sisteminizin zevk ve memnuniyet hissetmesine yardımcı olan bir nörotransmiterdir.