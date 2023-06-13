Cinsel isteği artırmanın formülü açıklandı. Alman bilim insanları bunu yapın dedi

Birkaç dakikalık yorucu egzersiz yapan erkeklerin, cinsel açıdan daha istekli olduğu ortaya çıkarıldı.

Cinsel isteği artırmanın formülü açıklandı. Alman bilim insanları bunu yapın dedi

Oda TV'de yer alan haberde, Almanya’daki Siegen Üniversitesi ve Trier Üniversitesi’nden araştırmacılar, egzersizin bir erkeğin tahrik olma yeteneğini ne ölçüde etkilediğini belirlemek için harekete geçti. Buna göre, üç dakikalık bir güç testi gerçekleştiren erkeklerin, kendilerini fiziksel olarak zorladıktan sonra cinsel uyaranlara karşı çok daha duyarlı olduklarını tespit ettiler.

YÜKSEK KALP ATIŞ HIZI VE GÖZBEBEĞİ GENİŞLEMESİ
Daily Mail’in haberine göre, uzmanlar, vücutta fiziksel egzersiz şeklinde sadece birkaç dakikalık stresin, vücudun kan basıncı ve kalp atış hızı gibi uyarılma tepkisini yöneten sempatik sinir sistemini hızlı bir şekilde başlatmak için yeterli olduğunu savunuyorlar.

Çalışmadaki erkeklerden üç dakika içinde daha fazla enerji harcamaları istendiğinde, çok az enerji harcayan insanlara göre cinsel görüntülerle karşılaştıklarında daha yüksek bir kalp atış hızı ve daha hızlı gözbebeği genişlemesi gösterdiler.

STRESE MARUZ KALMAK CİNSEL SÜRECİ TETİKLİYOR
Çalışmaya normal kilo aralığında, psikiyatrik veya altta yatan bir hastalığı olmayan, aşırı sigara veya uyuşturucu kullanmayan 45 sağlıklı erkek üniversite öğrencisi dahil edildi ve iki gruba ayrıldı.

Psychophysiology dergisinde yayınlanan sonuçlara göre, daha fazla enerji harcayan erkek grubunda, çok az enerji harcayanlara göre cinsel içerikli görüntüler gösterildiğinde daha sert kalp atış hızı değişiklikleri ve daha fazla nemli cilt görüldü.

Bulguları yorumlayan çalışmacılar, “Birlikte ele alındığında, araştırmamız erkeklerde akut strese maruz kalmanın cinsel süreci geliştirdiğine dair güçlü kanıtlar sağlıyor.” dedi.

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