Cinsel istismarda bulunduğu kız kardeşini boğarak öldürdü

Kasım 2021'de İskoçya'da Güney Lanarkshire'de yer alan Hamilton'daki bir ormanlık alanda Connor Gibson, korkunç bir şekilde kız kardeşi Amber Gibson'a cinsel istismar girişiminde bulundu.

Connor'un, Amber'in "kıyafetlerini çıkardığı, cinsel istismarda bulunduğu, başına ve vücuduna cisimle travma uyguladığı ve sonunda onu boğarak öldürdüğü" ortaya çıktı.

Connor'un Glasgow'daki Yüksek Mahkemede 13 gün süren duruşmasında, Amber'in "boyun sıkışması" sonucu öldüğü tespit edildi.

Connor'un ceketindeki yaygın kan lekesinin Amber ile uyumlu olduğu ve DNA'sının da iç çamaşırı olarak giyilen ve "zorla yırtılan" şortunda bulunduğu kaydedildi.

Temmuz ayında mahkum edilmesinin ardından hakim Lord Mulholland, Connor'un "Kız kardeşinin gördüğü son kişi onu boğan sendin. Bu ahlaksızcaydı ve bunun bedelini ağır ödeyeceksin" dedi.

EN AZ 22 YIL HAPİS CEZASI

Pazartesi günü Livingston'daki Yüksek Mahkeme'de Connor, ömür boyu hapis cezasına çarptırılarak, şartlı tahliye başvurusunda bulunmadan önce en az 22 yıl hapis yatmasına karar verildi.

Amber'in, 26 Kasım 2021 Cuma akşamı kaybolduğu bildirilmiş ve cesedi 28 Kasım sabahı Cadzow Glen'de bulunmuştu. Amber'in öldürüldüğü sırada Connor, Hamilton'daki Blue Triangle evsizler yurdunda, Amber ise kasabadaki Hillhouse çocuk evinde kalıyordu.