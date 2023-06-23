Cinsel tacizle suçlanan vali yardımcısı, yayımlanmamış haberler için yayın yasağı istedi

Eskişehir Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara'ya göndermesinin ardından Ankara Başsavcılığı da delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verdi.

Balcı ise avukatı aracılığıyla hakkında yapılan ve yayımlanmamış haberlere yayın yasağı istedi.

Sakarya 1'inci Ceza Sulh Hakimliği, 20 Haziran'da Balcı'nın talebini kısmen kabul ederek 12 haber ve bir tweetin erişiminin engellenmesine karar verdi.

DHA'nın haberine göre; Eskişehir'de yaşayan M.Ç. isimli kadın, GAMER Başkanlığı'na 4 ay önce geçici olarak görevlendirilen Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı'dan, Eskişehir'de vali yardımcısı olarak görev yaptığı süreçte kendisine cinsel tacizde bulunduğu, hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle geçen yıl suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine 'tehdit, 'hakaret', 'cinsel taciz' ve 'ısrarlı takip' suçlarından soruşturma başlatan Eskişehir Başsavcılığı, iddia konusu suçlamaların 'kişisel suç' kapsamında kaldığı, bu nedenle soruşturma yapma yetkisinin Ankara'da olduğu gerekçesiyle dosyayı yetkisizlik kararı vererek Ankara Başsavcılığı'na gönderdi. Balcı'nın şüpheli sıfatıyla ifadesini alan Ankara Başsavcılığı, M.Ç.'nin dosyaya sunduğu yazışmaları yetersiz bularak takipsizlik kararı verdi. Alınan karar sonrası Vali Yardımcısı Balcı, avukatı Ensar Turhan aracılığı ile Sakarya 1'inci Ceza Sulh Hakimliği'ne başvurdu. Turhan hakimliğe sunduğu yazısında, Vali yardımcısı olarak görev yapan Balcı hakkında sosyal medya ve internet sitelerinde itibarını sarsmak, küçük düşürmek ve müvekkiline yönelik nefret oluşturmak kastıyla haber oluşturulduğunu belirterek, yapılmış ve yapılacak olan ilgili tüm haberlere yayın yasağı getirilmesini talep etti.

YAYIMLANMAMIŞ HABERLERE ERİŞİM ENGELİNE RET KARARI

​Avukat aracılığı ile yapılan talebi geçen 20 Haziran'da değerlendiren Sulh Hakimliği'nce, "Emsal nitelikteki Yargıtay kararlarında da vurgulandığı gibi haberin gerçeklik (görünür gerçeklik), güncellik, kamu yararı, toplumsal ilgi, konu ve ifade arasında düşünsel bağlılık unsurlarının mevcut olması gereklidir. Haber içeriğindeki ifadelerin kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici mahiyette olmaması gerekmektedir. Dosya açısından bakıldığında haber içeriklerinde başvuranın adının ve soy adının açık bir şekilde yazıldığı ve fotoğraflarının paylaşıldığı, başvuran hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, böylelikle yayınlanan haber içeriklerinin başvuranın kişilik haklarını zedeler mahiyette olduğu anlaşılmakla, dilekçede bildirilen URL adreslerine ilişkin erişimin engellenmesine dair karar vermek gerektiği ancak henüz yayınlanmamış olan bir haber veya içeriğine ilişkin olarak erişimin engellenmesi kararı verilmeyeceği, bu nedenle buna yönelik talebin reddine yönelik hüküm kurulmuştur" ifadelerine yer verildi.