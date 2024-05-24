Cinsiyet belirleme partisinde korku dolu anlar!

Kaynak: Haber Merkezi
Cinsiyet belirleme partisinde korku dolu anlar!

Bir çiftin doğacak çocukları için düzenledikleri uçaklı cinsiyet belirleme partisinde faciadan dönüldü.

Bir çiftin doğacak çocuklarının cinsiyetini öğrenmek için düzenledikleri uçaklı cinsiyet belirleme partisinde korku dolu anlar yaşandı. Eğlenceli bir kutlama olarak başlayan etkinlik, neredeyse faciayla sonuçlanıyordu.

Parti sırasında çiftin üzerinden geçen uçak, bebeğin cinsiyetini belirtmek amacıyla mavi renkte bir gaz püskürttü. Ancak, uçağın hızı ve gazın etkisiyle kutlama alanı bir anda kaosa sürüklendi. Gazın yoğunluğuyla alanı kaplaması sonucu davetliler panik içinde kaçışırken, kutlama için hazırlanan eşyalar da etrafa saçıldı. En korkutucu an ise hamile kadının, gazın ve kargaşanın etkisiyle dengesini kaybedip karnının üzerine düşme tehlikesi geçirdiği an oldu. Neyse ki, eşi hemen müdahale ederek kadını düşmekten kurtardı.

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