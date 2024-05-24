Poposuna vurdurarak sevdiren kedi izleyenleri güldürdü

Calico cinsi sevimli bir ev kedisinin, sahibinin bacakları arasına girerek poposuna vurdurduğu anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve izleyenleri kahkahaya boğdu. Kedinin alışılmışın dışındaki bu sevimli davranışı, hayvanseverlerin büyük ilgisini çekti ve video kısa sürede viral oldu.

Görüntülerde, kedinin sahibinin yanına gelip bacakları arasına girerek poposunu havaya kaldırdığı ve sahibinin eline poposunu vurdururken keyif aldığı görülüyor. Bu ilginç ve komik anlar, kedinin sevilme şekliyle izleyenleri güldürdü ve birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.