24 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çip raporu İngiltere'yi karıştırdı

İngiltere'de yeni yayımlanan bir rapor, ülkeyi alarma geçirdi. Raporda, Çin tarafından ev aletlerine yerleştirilen mikroçiplerle veri toplanabileceği bilgisi yer aldı. Buna göre Çin, buzdolabı ya da diğer akıllı ev aletleri aracılığıyla İngiltere'yi gözetliyor olabilir.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 17:35
Takip Et

Çip raporu İngiltere'yi karıştırdı

Çip raporu İngiltere'yi karıştırdı
+
Aa
-

Bu çarpıcı tespit, İngiltere'de yeni yayımlanan bir rapora ait.

Raporu, hükümete Pekin'le ilgili tavsiyelerde bulunan eski bir diplomat kaleme aldı.

Raporda, akıllı ev aletlerine Çin tarafından yerleştirilen mikroçiplerin, ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğu bilgisi yer aldı.

"Çin, İngilizleri buzdolabı ve diğer akıllı ev aletleri aracılığıyla izliyor olabilir" dendi.

Raporda, üç Çin menşeli şirketin akıllı cihazlarda küresel pazarın yüzde 54'üne hakim olduğu vurgulandı.

İngiliz basını da, çipler aracılığıyla Çin hükümetine veri akışı sağlanabileceğini yazdı.

Bu ayın başında da, İngiliz hükümetine ait arabalarda Çin'e ait izleme cihazları bulunmuştu. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
1
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
2
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
3
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
4
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor
5
﻿İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor
﻿İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
6
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Turhan Çömez canlı yayında açıklama yapacağı tarihi açıkladı. Saray'ı uykusuz bırakacak paylaşım
7
﻿Turhan Çömez canlı yayında açıklama yapacağı tarihi açıkladı. Saray'ı uykusuz bırakacak paylaşım
﻿Turhan Çömez canlı yayında açıklama yapacağı tarihi açıkladı. Saray'ı uykusuz bırakacak paylaşım
﻿Çin'den, ABD Hazine Bakanı'nın borçlarına ilişkin çağrısına tepki
﻿Çin'den, ABD Hazine Bakanı'nın borçlarına ilişkin çağrısına tepki
﻿Çin'den, ABD Hazine Bakanı'nın borçlarına ilişkin çağrısına tepki
﻿Amasya'daki feci kazayı araç kamerası kaydetti. İşte o anlar
﻿Amasya'daki feci kazayı araç kamerası kaydetti. İşte o anlar
﻿Amasya'daki feci kazayı araç kamerası kaydetti. İşte o anlar
﻿Organ nakli yapılan hastayla bağışçısı aynı gün doğmuş
﻿Organ nakli yapılan hastayla bağışçısı aynı gün doğmuş
﻿Organ nakli yapılan hastayla bağışçısı aynı gün doğmuş
﻿Eskişehir'de bir bebek ambulansta doğdu
﻿Eskişehir'de bir bebek ambulansta doğdu
﻿Eskişehir'de bir bebek ambulansta doğdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.