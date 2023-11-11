Çıplak uyumanın dikkat çeken faydaları neler?

Çıplak uyumanın etkisinin neler olduğu aratılmaya devam ediyor. Peki, çıplak uyumanın dikkat çeken faydaları neler? Detaylar haberimizde…

Hatice Özen KAYNAK: Haber Merkezi
Çıplak uyumanın dikkat çeken faydaları neler?

Çıplak uyumanın etkisinin neler olduğu aratılmayı sürdürüyor. Peki, çıplak uyumanın dikkat çeken faydaları neler?

İşte detaylar…

Kilo vermek isteyenlerin sıkça merak ettiği konulardan biri de çıplak uyumanın etkisi.

Çıplak uyumanın, vücut ısısını düşürerek, metabolizmayı hızlandırarak ve böylece daha çok kalori yakılmasını sağlayarak kilo vermeye katkıda bulunduğu belirtildi.

Yapılan bir çalışmada, çıplak uyumanın, vücuttaki sağlıklı kahverengi yağ oranını artırarak, kan şekeri seviyesini düzenleyerek ve kilo kaybını destekleyerek faydalı olduğu ortaya kondu.

Çıplak uyuyarak kilo verdiği söylenen ünlüler arasında Ariana Grande ve Heidi Klum gibi isimlerinin olduğu da biliniyor.

Çıplak uyumanın kilo vermeye yardımcı olmasının yanı sıra, uyku kalitesini artırma, stresi azaltma, cilt sağlığını iyileştirme gibi başka faydaları da olduğu ifade ediliyor.

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