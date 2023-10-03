Cips tüketimi adeta ölümcül hastalık saçıyor. Uzmanlardan hayat kurtaran uyarı

Dahiliye Uzmanı Doç. Dr. Derya Arğun ve Uzm. Diyetisyen Ayça Sena Yılmaz, paketli gıdaların neden olduğu sağlık sorunlarına dair bilgiler paylaşarak uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Cips tüketimi adeta ölümcül hastalık saçıyor. Uzmanlardan hayat kurtaran uyarı

Paketli gıda tüketimi son yıllarda hızla yaygınlaşırken, bu gıdaların içindeki katkı maddelerinin sağlığa zararlı olduğu uyarıları da artıyor.

Uzmanlar, cips gibi işlenmiş gıdaların özellikle çocuklar ve gençler için çok tehlikeli olduğunu belirtiyor.

“Cips tüketimi çocukların gelişimini olumsuz etkiliyor” Doç. Dr. Derya Arğun, cips tüketiminin çocuklarda yarattığı olumsuz etkilere değinerek şunları söyledi:

“Cips tüketimi büyüme, gelişme çağındaki çocuklarda çok yaygın. Bu çocuklar cips tükettikçe hem gelişimlerine zarar veriyor hem de çocukluk çağı obezitesine yol açıyor. Cips dediğimiz şey aslında saf yağdan ibaret. Bir yıl boyunca düzenli cips tüketen bir çocuk ortalama 9 kilo alabiliyor. Cips tüketimi diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, felç gibi hastalıklara yakalanma riskini artırıyor. Ayrıca kısırlık, demans, alzheimer gibi hastalıklarla da ilişkili olduğu gösterilmiş. Bu yüzden cips tüketimi erişkin yaşlarda çok ciddi sağlık problemlerine sebep olabiliyor. Cipsin içinde akrilamid adlı bir kimyasal madde var. Bu madde plastik sanayiinde ve sigarada da bulunan çok zararlı bir madde. Bu maddeye uzun süre maruz kalan çocuklarda kanser, damar ve iltihaplı hastalıklar çok sık görülüyor. Anne babalara tavsiyem; çocuklarını cipsten kesinlikle uzak tutmaları. Marketten cips almak yerine evde sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabilirler.”

“SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIĞI KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİ”

Uzm. Diyetisyen Ayça Sena Yılmaz da paketli gıdaların sağlıksız beslenmenin başlıca nedenlerinden biri olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Paketli gıdalar içindeki katkı maddeleri nedeniyle vücudumuzda toksik etki yaratıyor. Bu da bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor ve hastalıklara karşı savunmasız kalıyoruz. Paketli gıdalar aynı zamanda yüksek kalorili ve düşük besin değerli oluyorlar. Bu da kilo alımına ve obeziteye yol açıyor. Obezite de diyabet, kalp damar hastalıkları, kanser gibi pek çok hastalığın tetikleyicisi oluyor. Bu nedenle paketli gıda tüketimini mümkün olduğunca azaltmak gerekiyor. Özellikle çocuklarda ve gençlerde sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak çok önemli. Çünkü bu alışkanlık ileriki yaşlarda da devam ediyor ve sağlık durumunu etkiliyor.”

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