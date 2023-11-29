Cips ve etle birlikte müthiş giden Guacamole sos nasıl yapılır?

EksiSeyler.com'da yer alan bilgilere göre; Özellikle et restoranlarında gelen müşterilere sunulan sosların sırrı hep merak konusu olmuştur.

Restorandan çıkanların damağında kalan tat herkes tarafından hoşnutluk durumu yaratır.

Peki bu meşhur sos nasıl yapılır?

Malzemeler

3 tane avokado

1 tane domates

1 tane soğan (mümkünse kırmızı olacak)

1 tane jalapeno biberi veya köy biberi

1 diş sarımsak

3 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber (ancak damak tadına göre azaltılıp artırılabilir)

2 yemek kaşığı ince kıyılmış kişniş ya da maydanoz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı

Avokadolardan 1.5 tanesi çatalla püre haline getirilir.

İçine ince kıyılmış sarımsak, soğan, jalapeno biberi eklenir ve karıştırılır.

Kalan avokadolar biraz daha iri, küp küp doğranır ve ezilmeden pürenin içine eklenir. Limon, tuz ve karabiber eklenir.

Afiyet olsun.