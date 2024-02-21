Çırak ve stajyer öğrenci sorunlarının araştırılması önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi

Ancak önerge AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edilmedi. CHP’li vekiller, staj mağdurlarının haklarının gasp edildiğini ve emeklilik koşullarının zorlaştırıldığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu’nda dün CHP’nin çırak ve stajyer öğrencilerin emeklilik sorunlarının araştırılması için verdiği grup önerisi görüşüldü. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergenin gerekçesini anlatırken, Cumhurbaşkanı’nın 2024 yılını emekliler yılı ilan ettiğini ancak emeklilerin ve emeklilik bekleyenlerin mağdur edildiğini belirtti. Gürer, staj ve çıraklık döneminde sigorta primi ödeyenlerin yaşlılık sigortası kapsamına alınmadığını ve bu durumun adalete aykırı olduğunu ifade etti.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş da CHP’nin önergesine destek vererek, yurt dışında staj yapan Türk gencinin emekli olabildiğini ancak Türkiye’de staj yapan Türk gencinin emeklilik hakkının elinden alındığını söyledi. Toktaş, staj mağdurlarının sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı.

CHP’nin önergesi, AKP ve MHP’nin ret oylarıyla kabul edilmedi. CHP’li vekiller, staj mağdurlarının sesini duyurmaya devam edeceklerini bildirdi.