Çıray; Gizli niyetlerin açığa vurulması

24, 25 ve 26. dönem CHP milletvekili iken 23 Ekim 2017'de istifa edip İYİ Parti'nin kurucusu ve kurucu genel sekreteri olan 27. Dönemde İYİ Parti milletvekili seçilen Aytun Çıray sorularımı yanıtladı.

-Soru: 6 Haziran 2023'te İYİ Parti'den neden istifa ettiniz?

Çıray: İnsan unutur, millet olarak biz çok daha hızlı unutuyoruz. Sorunuzun daha iyi anlaşılması için önce CHP’den niye ayrılmak zorunda kaldım onu anlatayım.

2017’de AKP gücünden çok bir şey kaybetmediği gibi, 16 Nisan anayasa referandumu ile ne yazık ki millet iradesi Tayyip Bey’e devredilmişti ve cumhurbaşkanı seçmek için yüzde 51 gerekiyordu.

MHP ve AKP Cumhur İttifakı’nı oluşturmuşlardı. CHP yalnızlaştırılmıştı. Siyasi yelpazede merkez boşalmıştı.

Orayı dolduran Atatürk ilkelerine inanmış bir merkez parti kurulursa CHP ile iş birliği yaparak cumhurbaşkanlığını kazanarak Türkiye’yi normalleştirebilirdik.

Bunları Sayın Kılıçdaroğlu ile tartışıyorduk. Daha sonra Sayın Akşener’le de konuştuk. Bir siyasi mühendislik yapmalıydık ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun, CHP’lilerin desteği ile bunu başardık.

-Soru: 15 Temmuz’un etkisi de vardı o dönemde değil mi?

Çıray: O dönem 15 yıllık AKP iktidarları sonunda maalesef en ağır kriz tasvirlerini katbekat geride bırakacak bir felaketin tam içine düşmüş bulunuyoruz.

Bu felaketin en büyük delili 15 Temmuz 2016 FETÖ damgalı kanlı ihanet, işgal, girişimiyle başlayan süreçtir.

Bu hain kalkışma ‘Allah'ın lütfu' adı altında fırsata dönüştürülerek Türk Milletinin 95 yıllık mücadelesi sonunda kazandığı demokratik kazanımlarının adeta yerle bir edilmesidir.

Özetle15 Temmuz hain işgal girişimi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Gençliğine Seslenişi'nde işaret ettiği ‘gaflet, dalalet, ihanet' tasvirlerini andıran manzaraları ortaya çıkardı.

Türk Milleti bugün anayasası fiilen iptal edilmiş, hukukun yok hükmünde olduğu bir karanlığa prangalınmış gibidir.

-Soru: Akşener’in masadan kalkıp oturması ne sonuç getirdi?

İşte benim ayrılış nedenim İYİ Parti’nin kuruluş ilkelerine ihanete bir tepkidir.

‘Başıma tabanca dayasalar dahi kalkmam’ diyen Sayın Meral Akşener, Millet İttifakı masasından kalkmasıyla bir şok dalgası yarattı.

Bu şok İYİ Parti Genel Başkanı’na karşı derin bir güven bunalımına dönüştü.

Ortaya çıkan bu bunalım 2023 cumhurbaşkanlığı seçim sürecine, dolayısı ile demokrasimizin ve gençlerimizin geleceğine zarar verdi.

-Soru: Kurucu milletvekillerin tasfiye edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çıray: İYİ Parti’yi yıkım projesinin devamı olarak değerlendiriyorum. Meclis’in en üretken ve çalışkan grubunun üyeleri tasfiye edildi. Akılla, mantıkla ve ahlaki değerlerimizle izah edilebilir mi?

-Soru: Akşener'in yakın kadrosunda Saray'ın kripto isimlerinin olduğu doğru mu?

Çıray: ‘Ömer’in Yolu’ projesine bir bakmak lâzım. İYİ Parti’ye çok puan kaybettiren bu projeyi bir Genel Başkan nasıl kabul edebilir?

30 Ağustos kokteylinde Tayyip Bey’in Meral Hanım’a işini hallettiğini söylediği kim? Özel Kalemlerin görüşme sıklıkları nedir?

-Soru: Akşener'in Erdoğan'ın ayağına saraya gitmesini yorumlar mısınız?

Çıray: Siyasiler düşman değiller ya tabii görüşebilirler. Ama ne için görüşüldüğü önemlidir. Çünkü yapılan komşu gezmesi değildir.

Yani bu görüşme gizli niyetlerin açığa vurulmasından ibaret.

Millet meselesi yok, Tayyip Bey’in iktidarını uzatma meselesi var.

-Soru: Akşener MHP'ye döner mi, Bahçeli ile de görüşecek mi?

Çıray: ‘Bu da olamaz artık’ dediğimiz her şey oldu. Türk siyasetinin vasatların eline kaldığı bu konjonktürde her şey olabilir.