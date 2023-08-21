Çırılçıplak denize girmek için eylem yaptılar. Çevredekiler seyretmek için destekledi

Ege’de Nüdistler olarak bilinen çıplaklar belediyenin denize çıplak girilmesini yasaklamasının ardından ayaklandılar. Nüdistler soyunarak protesto etti.

Çırılçıplak denize girmek için eylem yaptılar. Çevredekiler seyretmek için destekledi

Sözcü’nün haberine göre, Ege'deki Gavda (Gavdos) Adası’ndaki Sarakiniko plajlarına ada belediyesi tarafından bu yıl ilk kez ‘çıplaklık yasaktır’ tabelaları dikilmesi her yıl buraya gelen yüzlerce nüdistin tepkisini çekti.

Sahilde belediye tabelasını gören çok sayıda nüdist, sosyal medya hesabından “Doğayla iç içe, gereksiz şeylerden arınmış hissetmek için geldik ve bir anda bu yasağı öğreniyoruz” yorumları ile protestoya devam etti.

PLAJDA PROTESTO YAPTILAR

Gavdos Belediye Başkanı Lilian Stefanaki'nin belediyenin kararından geri adım atmayacağını açıklamasından sonra çıplaklar bir süre önce, dikilen tabelaları söküp attı.

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Belediye Başkanı'nın kararını kabul etmeyeceklerini açıklayan yaklaşık 100 nüdist, bu kez de plajda eylem yaptı.

Nüdistler slogan ve alkışlarla belediyeyi protesto etti. Nüdistler durumu uluslararası platforma taşımaya da karar verdi.

"ÇIPLAKLAR VE GİYİNİKLER HEPSİ BİR ARADA"

”Hepimiz birleştik, belediye başkanı yalnız kaldı”, “Çıplaklar ve giyinikler hepsi bir arada” sloganı atan nudistlere giyinik turistler de destek verdi.

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