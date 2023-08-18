Balkonda çıplak dans eden kızın görüntülerinin nerede çekildiği ortaya çıktı. Avcılar değilmiş

İstanbul’un Avcılar ilçesinde çekildiği iddia edilen bir videoda, bir kadının çıplak bir şekilde evinin balkonuna çıkıp twerk yapması sosyal medyada hızla yayılan videolardan birisi olmuştu.

Binanın en üst katında olduğu anlaşılan videoda, twerk yapan kadının düşme tehlikesi geçirmesi korku yaratırken, kadının kendisinde olmadığı da söylenenler arasında.

Kısa süre sonra özellikle sosyal medyada hızla yayılan haberin gerçeği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, olay yeri İstanbul Avcılar değil, Tekirdağ’ın Saray ilçesi.

Twerk yapan kadının psikolojik sorunlar yaşadığı, daha önceden de yine çırılçıplak bir şekilde sokakta dans ettiği de öğrenildi.