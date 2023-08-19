İstanbul’da güpegündüz sokak ortasında çırılçıplak dolaştı. Ülke çıplaklar kampına döndü

Editör: Özlem Kral

Sokak ortasında son zamanlarda çıplak vatandaşların gezdiği videolar sosyal medyada çokça paylaşılmaya devam ediyor. Çıplak vatandaş görüntülere bir yenisi daha eklendiği görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Mahallesi metrobüs durağı mevkiinde kayda alınan adamın videosu dikkatlerden kaçmadı.

Adamın herkesin içinde sokak ortasında çırılçıplak yürüdüğü görüldü.

Kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, kadın ve çocukların bulunduğu cadde üzerinde çırılçıplak yürümesi dikkat çekti.

Hiçbir şey yokmuş gibi caddede ilerleyen çıplak vatandaşı görenlerin durumu garipsemeden yoluna devam ettiği görüldü.

O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.